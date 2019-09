Cgia: Pil? Da 20 anni crescita zera

Negli ultimi 20la ricchezza del nostro Paese è cresciuta mediamente dello 0,2 per cento ogni anno. Lo rileva la, secondo cui si tratta di "un dato molto preoccupante che è riconducibile, in particolar modo, agli effetti negativi provocati dalla grande crisi iniziata nel 2008". "Nonostante sia trascorso oltre un decennio da questo evento - sottolinea la- assieme alla Grecia siamo l'unico Paese dell'area dell'euro a non aver ancora recuperato la situazione ante-crisi (2007).(Di sabato 21 settembre 2019)