C’è un grande incendio a Sarno | in provincia di Salerno | molte persone sono state

“Cambia tutto”. Striscia la Notizia torna in tv - ma con una grande novità. C’è anche lui : Dopo la lunga pausa estiva torna Striscia la Notizia. Il tg satirico di Canale 5 arrivato all’edizione numero 32. Un traguardo forse impensabile quando, 31 anni fa, Antonio Ricci diede vita a questa creatura. La prima coppia che siederà dietro il bancone sarà quella formata da Ezio Greggio e Michelle Hunziker, cui seguiranno Greggio con Enzo Iacchetti, Ficarra e Picone (da gennaio) e infine Gerry Scotti con Michelle. Nuovi inviati e solide ...

A Parigi oggi C’è un grande sciopero del trasporto pubblico : A Parigi è in corso un grande sciopero del trasporto pubblico che sta causando disservizi, rallentamenti e un aumento del traffico stradale. Lo sciopero ha coinvolto i lavoratori della RATP (la società che gestisce metropolitana, bus e tram a Parigi)

In Germania C’è stata una grande operazione antiterrorismo : Mercoledì in Germania c’è stata una grande operazione antiterrorismo in cui sono stati perquisiti 16 edifici negli stati di Schleswig-Holstein e Meclemburgo-Pomerania Anteriore, e nella città di Amburgo. Le perquisizioni sono state ordinate dopo che la procura di Flensburgo aveva iniziato

Mondiali Basket 2019 – Datome amareggiato dopo il ko : “C’è grande rammarico” : Gigi Datome deluso e amareggiato dopo la sconfitta dell’Italia contro la Spagna ai Mondiali di Basket 2019 Gigi Datome non nasconde la delusione e l’amarezza dopo la sconfitta della Nazionale italiana di Basket ai Mondiali 2019 che ha mandato definitivamente out gli azzurri dalla rassegna iridata. ”E’ stata una grande opportunità sprecata e c’è grande rammarico. L’attacco alla fine si è impantanato, mi ...

C’era una volta il grande Milan : il più vincente è… Bennacer : Il campionato di Serie A è iniziato da appena due giornate ma grazie alla pausa per le Nazionali è possibile effettuare un primo bilancio sulla stagione appena iniziata. Dopo la fine del calciomercato una delusione può essere considerato sicuramente il Milan, il club rossonero ha chiuso la finestra estiva senza colpi in grado di fare la differenza, sono arrivati buoni calciatori ma nessuno sembra in grado di cambiare la partita, molti ...

"Nadia ha inviato un messaggio straordinario : C’è la possibilità di vivere - magari non a lungo - ma con grande dignità e senza perdere il sorriso" : “Non eravamo amici. Anzi, neppure la conoscevo, ci siamo incontrati e salutati un paio di volte, casualmente, favoriti forse dal fatto che siamo bresciani tutti e due. Sono andato alla camera ardente spinto dal suo coraggio. Nadia ha inviato un messaggio straordinario, soprattutto a quelli che soffrono: c’è la possibilità di vivere, magari non a lungo, ma con grande dignità e senza perdere il sorriso. Lei ...

C’è stato un incendio in un grande capannone industriale a Faenza - non ci sono feriti : Nella notte tra giovedì e venerdì si è sviluppato un incendio in un grande capannone industriale a Faenza, dove ha sede la Lotras, che si occupa di logistica: non ci sono stati feriti. Nel capannone, ha scritto il Resto del

Ariana Grande : in “Boyfriend” C’è una citazione di un suo vecchio video che forse ti è sfuggita : "This is the part when I break free" The post Ariana Grande: in “Boyfriend” c’è una citazione di un suo vecchio video che forse ti è sfuggita appeared first on News Mtv Italia.

Ciclismo - Europei 2019 : la startlist della crono staffetta mista. Grande novità - C’è l’Italia : È la grandissima novità di questi Campionati Europei di Ciclismo su strada: la cronostaffetta Mista che inaugurerà domani il programma ad Alkmaar per la massima manifestazione continentale. Le squadre saranno composte in due blocchi, uomini e donne, che correranno separatamente un circuito di 22,4 chilometri, per un totale dunque di 44,8 chilometri di gara. Andiamo a scoprire la startlist in aggiornamento. startlist cronostaffetta Mista Europei ...

Kikò Nalli furioso dopo il Grande Fratello : c’entra Ambra Lombardo? : Grande Fratello 16, Kikò Nalli si sfoga: “Invece di parlare dietro…” Amati e odiati, i protagonisti del Grande Fratello hanno potuto assaggiare dopo la fine del reality il dolce sapore della popolarità ma anche il retrogusto amaro delle critiche. Kikò Nalli e Ambra Lombardo, oltre ad aver trovato l’amore nel reality condotto da Barbara d’Urso, hanno dovuto affrontare anche i commenti poco carini degli haters, ...

Ariana Grande e Justin Bieber : C’è un particolare che accomuna alcune loro canzoni che forse ti era sfuggito : OMG The post Ariana Grande e Justin Bieber: c’è un particolare che accomuna alcune loro canzoni che forse ti era sfuggito appeared first on News Mtv Italia.

Linate - Burnini (Sea) : “Chiusura epocale - grande collaborazione. Non c’erano alternative” : “La chiusura di Linate è qualcosa di epocale, il traffico è cresciuto, è un’operazione complessa e difficile. Malpensa ha le dimensioni per accogliere il traffico di Linate e poi onestamente non c’era scelta: questo è un intervento per ragioni di sicurezza, non c’erano alternative. Rifaremo completamente la pista, introdurremo macchine di ultimissima generazione nel sistema di smistamento bagagli. C’è stato uno ...