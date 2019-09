Catania Tre funzionari dell’Anas arrestati in flagranza di reato

Catania - arrestati in flagranza tre funzionari Anas : accusati di corruzione per la manutenzione di strade e raccordi : Sono stati arrestati con l’accusa di corruzione tre funzionari dell’Anas di Catania, sorpresi in flagranza di reato dalla Guardia di Finanza. Gli arresti sono stati convalidati dal gip di Catania e si inseriscono nell’abito di un’indagine coordinata dalla Procura etnea e delegata al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delle Fiamme Gialle di Catania, che ha portato alla scoperta dell’esistenza nell’ente di ...

Dimenticato in auto per oltre 5 ore - bambino di 2 anni muore a Catania : Un bambino di due anni è morto a Catania dopo essere rimasto per oltre cinque ore in un’auto parcheggiata sotto il sole. Il padre aveva Dimenticato di lasciare il piccolo all’asilo. Quando la madre è andata a prendere il bimbo all’istituto, non l’ha trovato e ha telefonato al marito. A quel punto l’uomo, un 43enne dipendente amministrativo dell'università, è corso in macchina e ha trovato il figlio esanime. Dopo la corsa al Policlinico, i medici ...

Terremoto a Catania : tre scosse con magnitudo fino a 3.3 : Terremoto con tre forti scosse, la prima alle 20.40 con magnitudo 3,1, la seconda, alle 20.52 con magnitudo 2,5, la terza alle 23.32 con magnitudo 3.3, nella zone di Bronte, comune della Città...

Diretta/ Catania Viterbese - risultato 0-0 - streaming video tv : Traversa di Di Piazza! : Diretta Catania Viterbese streaming video e tv: quote e risultato live del match relativo alla quarta giornata del campionato di Serie C nel girone C.

Verso Catania-Viterbese Castrense : 20 rossazzurri a disposizione di mister Camplone : Calcio Catania – Comunicato Stampa 85 – Stagione 2019/20 L’allenatore del Catania Andrea Camplone ha convocato 20 giocatori per la

Catania. Botte e insulti ai 3 figli - arrestati genitori : “Costretti in un lager domestico” : Botte e insulti in quello che è stato definito un vero e proprio lager domestico, in un clima di terrore e assoggettamento. Sono stati arrestati a Catania con l'accusa di maltrattamenti in famiglia i genitori di tre bimbi, di 9, 8 e 3 anni, al termine di una complessa indagine che ha portato alla luce gli abusi fisici e psicologici che la coppia perpetrava sui minori. Questi ultimi sono anche stati tolti alla mamma e al papà, rispettivamente di ...