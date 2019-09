Catania | arrestati in flagranza tre funzionari Anas | accusati di corruzione per la

Catania - tangente da diecimila euro : arrestati tre funzionari Anas : Blitz della Guardia di finanza. I colletti bianchi sorpresi mentre intascavano una mazzetta per l'affidamento di lavori di manutenzione delle strade

Catania - tangente da diecimila euro all'Anas : arrestati tre funzionari : Blitz della Guardia di finanza. I colletti bianchi sorpresi mentre intascavano una mazzetta per l'affidamento di lavori di manutenzione delle strade

Botte e insulti ai 3 figli piccoli : arrestati genitori a Catania. "Era un lager domestico" : Picchiavano per futili motivi i propri tre figli, di 9, 8 e 3 anni, disprezzandoli e creando in casa un clima di terrore e assoggettamento. È l’accusa contestata dalla Procura di Catania ai loro genitori, 39 anni lui e 33 lei, che sono stati arrestati e posti ai domiciliari dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia nei confronti dei figli minorenni. Le indagini dei militari dell’Arma, avviate dopo una visita medica al ...

Catania. Botte e insulti ai 3 figli - arrestati genitori : “Costretti in un lager domestico” : Botte e insulti in quello che è stato definito un vero e proprio lager domestico, in un clima di terrore e assoggettamento. Sono stati arrestati a Catania con l'accusa di maltrattamenti in famiglia i genitori di tre bimbi, di 9, 8 e 3 anni, al termine di una complessa indagine che ha portato alla luce gli abusi fisici e psicologici che la coppia perpetrava sui minori. Questi ultimi sono anche stati tolti alla mamma e al papà, rispettivamente di ...

Catania - falsi permessi per migranti : arrestati 3 funzionari pubblici : Federico Garau Sgominata dalla Digos di Catania un'associazione a delinquere che forniva, dietro pagamento, documenti falsi agli stranieri, così da garantire loro il soggiorno in Italia. Dieci persone in manette, fra cui anche tre funzionari del comune Sono finiti in manette questa mattina i componenti di un'organizzazione criminale che forniva false documentazioni a cittadini stranieri, fra cui anche tre dipendenti del comune di ...