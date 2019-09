Casting per un film di Wake Up Produzioni e per una tournèe teatrale

Casting per uno spettacolo di Vincenzo Salemme e per alcune produzioni cinematografiche : Casting per la ricerca di attori per lo spettacolo teatrale di Vincenzo Salemme dal titolo '...E fuori nevica'. Sono poi in corso le selezioni, curate da Cineworld Roma, di figure varie per alcune nuove produzioni cinematografiche. Uno spettacolo teatrale Per la realizzazione di uno spettacolo teatrale di e con il noto attore e regista Vincenzo Salemme, sono in corso le selezioni per la ricerca di attori di età compresa tra 28 e 40 anni, ...

Casting per puntate pilota di un film e per uno spot pubblicitario : Sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di piccoli ruoli e comparse per realizzare puntate pilota di un film da proporre in seguito a Rai e a Mediaset nonché da lanciare nell'ambito di alcuni prestigiosi festival di carattere cinematografico in Italia e all'estero. Sono, inoltre, tuttora in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di attori, attrici e comparse per realizzare un importante spot di tipo pubblicitario, correlato a ...

Casting per due nuovi film e selezioni di attori e attrici per Disneyland Paris : Sono attualmente in corso i Casting, a cura di Klab4 film, per la ricerca di figure varie per realizzare due nuovi film. Sono poi ancora aperte le selezioni per la ricerca di personaggi vari (principesse, principi e soggetti da sfilata), per Disneyland Paris. nuovi film Per la realizzazione di un importante film, Klab4 film seleziona ballerini, insegnanti di danza e coreografi. Gli interessati devono inviare la propria candidatura, con dati ...

Casting per un film di Michael Bertuol e un corto di produzione americana : Casting aperti per un film di produzione indipendente, le cui riprese verranno effettuate a Torino e per un cortometraggio di produzione americana da girare a Roma. Il Vaso Per un film, dal titolo provvisorio Il Vaso, scritto e diretto da Michael Bertuol e di produzione indipendente, si cercano ruoli principali e secondari. A tale proposito, la Michael Bertuol Production in collaborazione con Golden Houre cerca le seguenti figure per ruoli ...

Casting per programmi Rai di cui uno con Renzo Arbore e per un corto da girare a Rimini : Sono attualmente aperti i Casting per alcuni programmi della Rai, nel vasto ambito dei palinsesti dell'emittente nazionale pubblica, tra cui in particolare uno con Renzo Arbore. Sono inoltre aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di ruoli attoriali, figuranti e comparse, per un cortometraggio dal titolo Ballerina e diretto dal regista Kristian Gianfreda. Le riprese in questione verranno effettuate a Rimini e zone limitrofe....Continua a ...

Casting per un film da girare in provincia di Roma e per spettacoli per ragazzi : Proseguono senza sosta i Casting e provini per nuovi film, fiction, programmi televisivi e nuove produzioni teatrali. Anzi, in questa fase ormai conclusiva dell'estate e con l'approssimarsi dell'autunno tali opportunità sono davvero in notevole aumento. A tale proposito segnaliamo le selezioni per la ricerca di giovani attrici per un nuovo film da girare in provincia di Roma. Inoltre è aperta la selezione di attori ed attrici per la ...

Casting per una fiction e due film di Cineworld Roma e per alcuni corti di Daniel Maru : In queste settimane non mancano le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. Vi sono dei Casting aperti per produzioni televisive e cinematografiche collegate a Cineworld, ma ci sono anche delle selezioni ancora in corso per una serie di short film da girare in Piemonte e per la regia di Daniel Maru. Cineworld Roma Per una nota fiction televisiva Cineworld Roma seleziona modelli (solo uomini) di età compresa tra 25 e 35 anni, per ...

Casting per un film internazionale di Bruno Dumont e una web serie di Verardi Produzioni : In queste settimane vi sono diverse opportunità professionali nel mondo dello spettacolo. In particolare per realizzare un nuovo film diretto da Bruno Dumont sono in corso delle selezioni di attori, attrici e comparse, di varie età e etnie. Sono inoltre ancora aperti i Casting per la ricerca di alcuni ruoli principali e di figuranti vari per la realizzazione di alcuni episodi di una web serie diretta da Livio Marsico e prodotta da Verardi ...

Casting per un film di Movieside e per un cortometraggio : Sono ancora aperte le selezioni per la ricerca di ruoli e comparse per un film diretto da Giovanni Virgilio e prodotto da Movieside. Sono poi tuttora in corso i Casting per la realizzazione di un cortometraggio diretto da Manuel Marini e prodotto da Sinossi film. I racconti della domenica Per un film diretto dal regista Giovanni Virgilio e dal titolo I racconti della domenica, prodotto da Movieside, sono tutto aperte le selezioni per la ricerca ...

Casting per una serie tv con Marisa Laurito e Fiordaliso e per una produzione teatrale : Sono in corso i Casting per la ricerca di giovani attrici per una nuova serie tv, diretta dalla regista Manuela Metri, per riprese da girare a Cariati in provincia di Cosenza. Sono inoltre ancora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e attrici per una produzione teatrale della compagnia 'Carolina Reaper', che verrà messa in scena a Milano nel prossimo mese di novembre. Una serie televisiva Selezioni aperte per la realizzazione ...

Casting di ruoli principali e minori per un film e di comparse per un noto programma TV : Casting attualmente aperti per la ricerca di ruoli principali e minori per la realizzazione di un film dal titolo Inossidabile Cuore, diretto da Mario Vitale. Il film verrà prodotto da Indaco film con il sostegno di Calabria film Commission. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per la ricerca di comparse per un noto programma televisivo prodotto da Stand By Me. Un film Selezioni in corso per un film dal titolo Inossidabile Cuore, diretto ...

Casting per un film con riprese nelle Marche e per un tour di spettacoli musicali : Casting attualmente in corso per il film dal titolo Gli Sbancati 1944, per la ricerca di vari figuranti per riprese da effettuarsi a breve a Fano, nella Marche. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per la ricerca di artisti di vario tipo per il tuor di spettacoli musicali di Carlo Tedeschi. Un film Per la realizzazione di un film dal titolo Gli Sbancati 1944, diretto dal regista Henry Secchiaroli, sono in corso le selezioni per la ricerca di ...

Casting per uno spot da girare a Roma e uno spettacolo teatrale a Milano : Casting aperti per la ricerca di attori, attrici e comparse per girare uno spot di carattere pubblicitario. Le riprese verranno effettuate nella Capitale nel mese di ottobre. Selezioni in corso, poi, di attori e attrici per uno spettacolo che verrà messo in scena a MTM Teatro Leonardo di Milano per la regia di Corrado d'Elia. Uno spot pubblicitario Per realizzare uno spot pubblicitario di una marca di bevande alquanto conosciuta, sono tuttora ...

Casting di Corima per un programma televisivo e di Ouverture Production per uno spettacolo : Casting ancora aperti per la ricerca di protagonisti di puntata per una trasmissione televisiva legata alla casa di produzione Corima. Sono inoltre in corso le selezioni si danzatrici per un importante spettacolo che verrà messo in scena a Roma per la regia di Andrea Ortis. Protagonisti di puntata La nota casa di produzione televisiva Corima cerca tuttora protagonisti di puntata per una trasmissione televisiva in onda su rete nazionale. In ...