Carige salva | per il sistema bancario italiano emergenza alle spalle

Carige : Furlan - ‘bella notizia salvataggio ma ora piano rilancio’ : Roma, 20 set. (AdnKronos) – “Una buona notizia l’approvazione da parte dell’assemblea di Carige dell’aumento di capitale. Il salvataggio della banca è fondamentale non solo per Genova e la Liguria ma per tutta l’economia nazionale. Adesso avanti con il piano di rilancio, salvaguardando il capitale umano ed il rapporto con il territorio”. Lo scrive la segretaria della Cisl, Annamaria Furlan, su ...

Carige - via libera al salvataggio : Genova, 20 set. (Adnkronos) – L’assemblea dei soci di Banca Carige ha approvato l’aumento di capitale da 700 milioni di euro e il piano di salvataggio di Fitd e Cassa Centrale banca. La delibera è passata con il 91% dei voti a favore. Presente il 47,6% del capitale. Dal via libera all’aumento dell’assemblea di Banca Carige, dice il commissario Fabio Innocenzi, “ci guadagnano tutti, la banca, il ...

Carige - Genova salva la sua banca. “Oggi ci guadagnano tutti. Azionisti - territorio e dipendenti” : “La ricapitalizzazione è approvata”. Si scioglie così tra il sollievo e gli applausi della sala l’assemblea straordinaria che ha levato per l’ennesima volta le castagne dal fuoco di Banca Carige approvando la ricapitalizzazione da 900 milioni di euro con il si del 91% dei presenti. “Oggi tutti ci guadagnano, questa è veramente una storia in cui tutti avevano da perdere e tanti hanno vinto”, commenta il ...

Carige - ok assemblea a piano salvataggio : 16.15 L'assemblea degli azionisti Carige ha approvato la proposta di aumento di capitale per 700 milioni di euro, legata al piano di riassetto con il Fondo interbancario e lo Schema volontario, assieme alla trentina Cassa centrale banca. Hanno votato 20.426 azionisti in proprio e per delega con il 47,66% del capitale. Favorevoli il 91% dei presenti, pari al 43,3% del capitale. All'assemblea non ha preso parte il socio principale, Malacalza ...

**Carige : da assemblea via libera aumento e salvataggio** : Genova, 20 set. (Adnkronos) – L’assemblea dei soci di Banca Carige ha approvato l’aumento di capitale da 700 milioni di euro e il piano di salvataggio di Fitd e Cassa Centrale banca. La delibera è passata con il 91% dei voti a favore. Presente il 47,6% del capitale.L'articolo **Carige: da assemblea via libera aumento e salvataggio** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Carige - ok della Bce al piano di salvataggio. L’ultima parola agli azionisti : Secondo quanto si apprende, Francoforte ha autorizzato i commissari straordinari a convocare l’assemblea degli azionisti per deliberare sul piano di rafforzamento patrimoniale di Carige che prevede un aumento di capitale da 700 milioni e l’emissione di un Bond subordinato da 200 milioni di euro

Carige - ok della Bce al piano di salvataggio : C'è il via libera della Bce al piano di salvataggio di Banca Carige. Secondo quanto si apprende Francoforte ha

Carige - firmato l’accordo per la soluzione privata di salvataggio : È stato firmato l'accordo per la soluzione privata nel salvataggio di Carige. Ci sarà l’aumento di capitale da 700 milioni, verranno emessi warrant e un nuovo prestito subordinato

Carige - Fitd e Cassa centrale : ok al piano di salvataggio da 900 milioni : Maccarone:?«Fiduciosi che questa sia la soluzione definitiva dei problemi». Ora manca solo il via libera all'aumento del socio di maggioranza Malacalza

Carige corre verso il salvataggio : La notizia falsa sui nordafricani che hanno ucciso Cerciello Rega Londra, 31 lug - (Agenzia Nova) - Il quotidiano britannico "The Independent" spiega come sia stato possibile che i media di tutto il mondo abbiano riferito dell'uccisione del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega addossa

Carige - pronto il salvataggio della banca : manovra complessiva da 900 milioni di euro : Con l’approvazione deliberata oggi, 30 luglio, dal Fondo di tutela dei depositi (Fitd), il piano di salvataggio di Carige è ormai a un passo dall’essere realtà. Mancano solo due passaggi alla messa in sicurezza della banca ligure, entrata in una crisi apparentemente senza via di uscita dal 2013 quando le ispezioni della Vigilanza di banca d’Italia fecero emergere un buco miliardario causato dalla gestione dell’ex presidente Giovanni ...

Carige - ok a salvataggio : Milano, 30 lug. (AdnKronos) - Gli organi del Fondo interbancario hanno deliberato gli interventi di salvataggio di Banca Carige. E' quanto ha detto il presidente del Fitd, Salvatore Maccarone, al termine delle riunioni, iniziate alle 12. "Siamo fiduciosi che questa sia la soluzione definitiva dei pr