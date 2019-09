Carige | la banca gli ha bruciato i 10mila euro per i nipotini ma Manlio pensa a Genova

Carige salva : per il sistema bancario italiano emergenza alle spalle : Con il salvataggio di Banca Carige, il sistema bancario italiano chiude una lunga fase di emergenza iniziata quattro anni fa con la crisi delle prime quattro banche (Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti, Cassa di Ferrara) che finirono nei meandri delle nuove regole europee su «burden sharing» e «bail in».

Carige - Genova salva la sua banca. “Oggi ci guadagnano tutti. Azionisti - territorio e dipendenti” : “La ricapitalizzazione è approvata”. Si scioglie così tra il sollievo e gli applausi della sala l’assemblea straordinaria che ha levato per l’ennesima volta le castagne dal fuoco di Banca Carige approvando la ricapitalizzazione da 900 milioni di euro con il si del 91% dei presenti. “Oggi tutti ci guadagnano, questa è veramente una storia in cui tutti avevano da perdere e tanti hanno vinto”, commenta il ...

Carige - l’assalto dei piccoli azionisti all’assemblea che salverà o liquiderà per la banca : C’è chi è venuto per cercare di capire, chi perché ha capito e non vuole mollare e chi vuole semplicemente esprimere tutta la sua rabbia per il tradimento di Carige. Ci sono i curiosi, gli attoniti, gli spaventati, gli arrabbiati. Clienti, azionisti e dipendenti. E’ una variegata folla quella che fin dal mattino ha preso d’assalto il Tower Airport Hotel di Genova nel giorno dell’assemblea che dovrà decidere se spegnere la ...

Carige - arriva il giorno della verità per la banca genovese che rischia il fallimento : Genova avrà ancora una banca? Si avvicina l’ora della verità per la tormentata Cassa di Risparmio del capoluogo ligure che attende per venerdì 20 settembre il verdetto degli azionisti sull’aumento di capitale da 900 milioni di euro, dove l’unico piano b è la liquidazione. Il pallino è ancora una volta nelle mani di Vittorio Malacalza da Bobbio. Lui che era partito sessant’anni fa dalla provincia di Piacenza vendendo ...

Carige - ok del Fondo interbancario : “Ora confidiamo nell'ok di Malacalza” : Maccarone: «L'importante non è tanto quanto mettano in sottoscrizione ma che votino l'aumento»

Carige - pronto il salvataggio della banca : manovra complessiva da 900 milioni di euro : Con l’approvazione deliberata oggi, 30 luglio, dal Fondo di tutela dei depositi (Fitd), il piano di salvataggio di Carige è ormai a un passo dall’essere realtà. Mancano solo due passaggi alla messa in sicurezza della banca ligure, entrata in una crisi apparentemente senza via di uscita dal 2013 quando le ispezioni della Vigilanza di banca d’Italia fecero emergere un buco miliardario causato dalla gestione dell’ex presidente Giovanni ...

Carige - Fondo interbancario : con Cassa Centrale confronto costruttivo : Per il salvataggio di Carige il Fondo interbancario ha in corso con Cassa Centrale Banca, potenziale partner industriale, un “positivo e costruttivo confronto per la definizione dei vari profili...

