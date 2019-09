Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 21 settembre 2019) “Laè ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani”. Così diceva John Lennon, una frase che ha postato, per far intuire che qualcosa nella suastava abbattendo i suoi occhi dolci. È sempre stata una donna sincera, una donna vicino alla gente, vicino agli ultimi assumendosi le responsabilità e le offese gratuite da persone che di professione odiano le persone giuste.Era stata già flagellata da questa malattia di cui ancora si fa fatica a dire il nome: “”. Il, questa parola che fa, la parola che fa allontanare amici probabili e conoscenti ipotetici. Ilche quando abita il tuo corpo, i progetti che prima rincorrevi, improvvisamente diventano rarefatti. Come l’aria di quelle vette che hai sempre sognato. Senti le emozioni, ma subito tenti di spegnerle.Hai ...

SaveChildrenIT : @MarroneEmma Cara Emma, nell’attesa di rivederti al più presto sul palco, ti stringiamo forte in un caloroso abbraccio ? #ForzaEmma - claudiapepe3 : Cara Emma, il cancro fa paura. Tu alza lo stereo e balla. Perché la vita va vissuta sbranandola - HuffPostItalia : Cara Emma, il cancro fa paura. Tu alza lo stereo e balla. Perché vita va vissuta sbranandola -