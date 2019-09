Car free day | in Italia è possibile vivere senz’auto almeno per un giorno?

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2019) Domenica 22 settembre è il CarDay, una giornata simbolica senza auto, per sensibilizzare sulla mobilità sostenibile decisa dal 2000 dalla Commissione Europea. Ma èsenz’autoper un? Io lo faccio da otto anni, ma ina tanti sembra ancora im, anche per un solo, anche di domenica. Tante le amministrazioni che cascano dal pero: c’è chi fa finta di nulla, chi non ci pensa neppure, chi dice “carche??”, c’è chi (come il Comune di Milano) prima aderisce ma poi ci ripensa, perché si accorge che coincide con la settimana della moda (come se le modelle fossero tutte azzoppate?). C’è chi (come il comune di Faenza) aderisce solo per metà giornata con un comico “Half CarDay”, per non scontentare nessuno. Così fino alle 12 il raduno d’auto del Gp Nuvolari fin dentro la piazza ...

