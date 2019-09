Cane eroe si sacrifica e muore per salvare la vita alla sua famiglia

Fonte : fanpage

(Di sabato 21 settembre 2019) Zippy,adottato da un rifugio da unadella Florida, ha svegliato i suoi padroni durante un incendio permettendo loro di mettersi in salvo. Il gesto gli è però costato la. LaButler dormiva tranquillamente quando nella loro casa in Florida ha preso fuoco. L’rme antincendio ha iniziato a suonare, ma non è bastato a svegliare la. Fortunatamente per loro, il loro Jack Russell Terrier, Zippy, si è reso conto del pericolo e si è messo a correre per la casa, abbaiando nella speranza di svegliare la suaIlha sfidato le fiamme pur di mettere in sicurezza i suoi padroni che, grazie a lui, sono riusciti a mettersi in salvo. Solo dopo essere uscito di casa, il proprietario della casa Leroy Butler, si è accorto che Zippy era ancora all’interno della casa in fiamme. Leroy ha tentato di tornare a prendere il, ma la casa era ...

