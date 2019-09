Camila Giorgi si ferma nei quarti del torneo di Osaka

WTA Osaka – Camila Giorgi si ferma ai quarti di finale - l’azzurra sconfitta in due set dalla belga Mertens : Niente da fare per la tennista italiana al cospetto della propria avversaria, riuscita ad imporsi con il punteggio di 6-4, 6-3 Si interrompe ai quarti di finale la corsa di Camila Giorgi al ‘Toray Pan Pacific Open’, Wta Premier dotato di un montepremi di 823mila dollari che quest’anno ha cambiato sede spostandosi da Tokyo a Osaka. In un match rinviato di 24 ore per via della pioggia, l’azzurra è stata costretta a ...

Tennis - WTA Osaka 2019 : Camila Giorgi esce di scena nei quarti di finale. Vince Elise Mertens : Niente da fare per Camila Giorgi. L’azzurra è stata sconfitta nei quarti di finale del WTA di Osaka (Giappone) con il punteggio di 6-4 6-3 dalla belga Elise Mertens (n.24 WTA) in 1 ora e 13 minuti di partita. Dopo la bella prestazione contro l’americana Sloane Stephens, l’azzurra non è riuscita a ripetersi, dovendo fare i conti con un rendimento decisamente falloso. Nel primo set Giorgi soffre tantissimo al servizio contro la ...

Tennis - WTA Osaka 2019 : Pavlyuchenkova elimina Bertens - anche Camila Giorgi ai quarti : Completato il quadro dei quarti di finale nel torneo WTA di Osaka. Grandi notizie per il Tennis italiano con un’ottima Camila Giorgi, che ha dominato contro l’americana Sloane Stephens per 6-0 6-3 in poco più di un’ora e un quarto. Una super prestazione quella della marchigiana, che ha giocato benissimo ed ora se la vedrà contro la belga Elise Mertens, testa di serie numero nove del torneo. Oltre a Camila, nei quarti accede ...

WTA Osaka – Camila Giorgi stacca il pass per i quarti di finale - stesa in due set l’americana Stephens : Grandissima prestazione dell’azzurra che non lascia scampo alla propria avversaria, stendendola con il punteggio di 6-0, 6-3 Camila Giorgi stacca il pass per i quarti di finale del torneo WTA di Osaka, l’azzurra numero 54 del ranking WTA non lascia scampo a Sloane Stephens, lasciandole solamente le briciole. Una prestazione perfetta della tennista italiana, che si impone con il punteggio di 6-0, 6-3 dopo un’ora e sedici ...

Tennis - WTA Osaka 2019 : Camila Giorgi strapazza Sloane Stephens e accede ai quarti di finale : La parola giusta è impressionante. Camila Giorgi strapazza l’americana (n.14 del mondo) Sloane Stephens e accede ai quarti di finale del WTA di Tennis a Osaka (Giappone). L’azzurra si è imposta con il punteggio di 6-0 6-3 in appena 1 ora e 16 minuti di gioco. Un dominio senza se e senza ma nonostante 11 doppi falli e il 38% di prime in campo. Una prestazione, infatti, in risposta pazzesca che ha permesso alla marchigiana di prevalere ...

Ranking WTA – Tutto invariato nelle prime dieci posizioni - Camila Giorgi perde due posizioni : la nuova classifica : Nella top ten non cambiano le posizioni, al contrario Camila Giorgi perde due posti e diventa 54ª Non si registrano variazioni di sorta nella classifica WTA, che vede al numero uno Ashleigh Barty per la seconda settimana (la nona complessiva). Dietro l’australiana resta Karolina Pliskova staccata di 86 punti, con alle spalle l’ucraina Elina Svitolina. Lapresse Quarta piazza per Naomi Osaka, seguita da Bianca Andreescu e da ...

WTA Osaka – Camila Giorgi sorride all’esordio : Xinyun Han sconfitta in 2 set : Buona la prima per Camila Giorgi al torneo WTA di Osaka: l’azzurra manda al tappeto Xinyun Han in due set sorride Camila Giorgi al ‘Toray Pan Pacific Open’, torneo WTA Premier dotato di un montepremi di 823mila dollari che quest’anno ha cambiato sede spostandosi da Tokyo ad Osaka. La tennista azzurra, numero 54 del ranking femminile mondiale, che lo scorso anno è arrivata in semifinale, ha sconfitto all’esordio la ...

Tennis - Ranking WTA (16 settembre) : Ashleigh Barty in vetta - Pliskova si avvicina. Camila Giorgi n.1 azzurra : Nel Ranking WTA del Tennis è l’australiana Ashleigh Barty a comandare con i suoi 6501 punti. L’aussie però deve guardarsi dalla ceca Karolina Plikova che, grazie al successo nel torneo di Zhengzhou, si è avvicinata sensibilmente alla vetta, distante 96 lunghezze. In terza posizione troviamo l’ucraina Elina Svitolina, giunta ai quarti di finale del WTA citato, a precedere l’ex n.1 del mondo Naomi Osaka e la vincitrice dello US Open 2019 Bianca ...

Tennis - Ranking WTA (16 settembre) : Ashleigh Barty in vetta - Pliskova si avvicina. Camila Giorgi n.1 azzurra : Nel Ranking WTA del Tennis è l’australiana Ashleigh Barty a comandare con i suoi 6501 punti. L’aussie però deve guardarsi dalla ceca Karolina Plikova che, grazie al successo nel torneo di Zhengzhou, si è avvicinata sensibilmente alla vetta, distante 96 lunghezze. In terza posizione troviamo l’ucraina Elina Svitolina, giunta ai quarti di finale del WTA citato, a precedere l’ex n.1 del mondo Naomi Osaka e la vincitrice dello US Open 2019 Bianca ...

Tennis - WTA Osaka 2019 : Camila Giorgi soffre un set - poi spazza via la cinese Xinyun Han : Buona la prima, ma quanta sofferenza nel parziale inaugurale per Camila Giorgi, che all’esordio nel torneo WTA Premier di Osaka, in Giappone, impiega un’ora e 34 minuti per avere ragione della qualificata cinese Xinyun Han, piegata per 7-6 (6) 6-1. Per l’azzurra al secondo turno ci sarà la sfida con la numero 3 del seeding, la statunitense Sloane Stephens. Nel primo set parte male l’azzurra, che con tre errori ed un ...

US Open 2019 - Camila Giorgi : “Ho sbagliato troppo - non è stato facile tornare in campo dopo un solo giorno di riposo” : Delusione inevitabile per Camila Giorgi, unica italiana presente nel tabellone femminile dello US Open 2019. L’azzurra si presentava all’appuntamento dopo una prestazione positiva al WTA Bronx, concluso con la sconfitta in finale ad opera della polacca Magda Linette, ma non è riuscita a ritrovare quelle sensazioni venendo letteralmente spazzata via dalla greca Maria Sakkari con il risultato di 6-1 6-0 in appena 56 minuti. La ...

US Open 2019 : Barty e Pliskova faticano ma passano - Serena Williams domina con Sharapova. Camila Giorgi saluta il torneo : Prima giornata del torneo femminile che, agli US Open, scorre senza grandi scossoni. Più d’una protagonista rischia qualcosa, ma alla fine le teste di serie cadute sono solo due, pur se una di loro è ex vincitrice del torneo. La prima a rischiare davvero nel corso della giornata è Ashleigh Barty: l’australiana, numero 2 del mondo, ci mette un set per cominciare a giocare davvero ed eliminare la kazaka Zarina Diyas. Qualche problema, ...

US Open 2019 : Camila Giorgi travolta da Maria Sakkari - che le lascia soltanto un game : Finisce in modo davvero rapido e inglorioso l’ultimo Slam dell’anno per Camila Giorgi. La marchigiana esce sconfitta dal Court 12, agli US Open 2019, dalla greca Maria Sakkari, numero 30 del tabellone, con il punteggio di 6-1 6-0. Si tratta del terzo successo dell’ellenica in altrettanti confronti diretti, il più duro tra quelli fino ad oggi disputati. La durata dell’incontro è di 56 minuti. La speranza di vedere un match ...

US Open – Esordio shock per Camila Giorgi - l’azzurra abbattuta dalla greca Sakkari in due set : La tennista italiana raggranella solo un game nel primo turno degli US Open, cedendo con il punteggio di 6-1, 6-0 alla greca Sakkari Esordio terribile per Camila Giorgi nel primo turno degli US Open, la tennista italiana non riesce a raggranellare più di un game nel match contro Maria Sakkari. La greca si impone con il punteggio di 6-1, 6-0 dopo cinquantotto minuti di gioco, una gara a senso unico a favore della numero 30 del ranking WTA, ...