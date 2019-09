Cade ultraleggero a Bergamo | a bordo c' erano un uomo e tre figlie | Una vittima

Cade ultraleggero a Orio al Serio : un morto e tre feriti : Un morto e tre feriti: è il bilancio dell’incidente aereo di un ultraleggero. Il velivolo è precipitato stamani nei pressi dell’aeroclub accanto all’aeroporto di Orio al Serio al confine con Bergamo. In un primo momento si pensava sul velivolo vi fosse solo il pilota. Verso le 10.20 l’aereo, un Cessna Mooney, pare stesse atterrando quando, per motivi in corso di accertamento, è finito su una cunetta poco prima della pista ...

Cade ultraleggero - un morto e un ferito : 19.03 Un 60enne è morto carbonizzato e un 56enne è è rimasto gravemente ferito nella caduta di un ultraleggero nel Comune di San Michele al Tagliamento in provincia di Venezia. Il ferito, che non è in pericolo di vita, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale all'Angelo di Mestre. L' aereo è caduto in un campo coltivato in zona Bevazzana, a Bibione. Da una ricostruzione il velivolo si è incendiato subito dopo aver toccato terra. Sulla ...

Cade ultraleggero nel pavese : feriti i 2 passeggeri : Incidente nel pavese dove un ultraleggero decollato nella tarda mattinata di oggi dall’elisuperficie di strada Scoglio a Vigevano (Pavia), è precipitato poco dopo. Arrivato al suolo, il velivolo ha preso fuoco: fortunatamente le due persone che si trovavano a bordo, un uomo di 67 anni e una donna di 39, sono riuscite ad uscire da sole dalla cabina. Entrambi hanno riportato ustioni: subito soccorsi dai medici del 118, sono stati trasportati ...

Aereo ultraleggero Cade in mare in Gallura : salvo il pilota : Il pilota di un Aereo ultraleggero è finito in mare al largo delle coste della Gallura: l’uomo, un italiano di 56 anni, è stato soccorso dalla guardia costiera. L’allarme è stato dato da un canoista che ha visto il velivolo cadere. Sul posto sono intervenuti un gommone e un altro mezzo veloce partiti da Santa Teresa di Gallura. Il pilota, partito da una pista privata di Trinità d’Agultu e diretto a Bologna, è stato preso a ...