Brindisi | forte scossa di terremoto avvertita in città | paura tra la gente

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 21 settembre 2019) Unadiè statanitidamente aquesto pomeriggio, 21 settembre, intorno alle ore 16:00. Secondo quanto si apprende, il sisma ha avuto origine in Albania, precisamente nei pressi di Durazzo, e ha avuto una magnitudo di 5,8 gradi della scala Richter. Oltre che in Italia, pare che lasia stataanche in Bulgaria, Bosnia - Erzegovina, Kosovo, Croazia, Montenegro e Macedonia del Nord. Al momento sono davvero poche le indiscrezioni che giungono, ma la, in tutto il Salento e nella stessadiha avuto tanta. Non ci sono comunque, al momento, notizie di eventuali feriti o danni alle costruzioni. Non è la prima volta che in Puglia vieneunadi, anche se questa di oggi è stata particolarmente. Notizia confermata dall'Ingv Anche l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha ...

Mariang03321483 : @meta_moro Io sono di Brindisi, qui si è sentita molto forte la prima, ero stesa sul divano e dondolavo...mia figli… - fattukk : RT @twittopolis: Forte scossa di terremoto fa tremare Brindisi, l’epicentro in Albania: - patriziagatto3 : RT @twittopolis: Forte scossa di terremoto fa tremare Brindisi, l’epicentro in Albania: -