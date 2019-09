Botte fra richiedenti asilo incinte | i vicini di casa chiamano le forze dell' ordine

Como - Botte fra nordafricane : rimane coinvolto bimbo di un anno : Federico Garau Prima le urla, poi il lancio di oggetti. Alla fine le due richiedenti asilo sono passate alle mani, prendendosi a schiaffi ed a pugni. Resta coinvolto il figlio piccolo di una delle due straniere, finito in ospedale per accertamenti Momenti di forte tensione venerdì pomeriggio in una palazzina di Como, dove ha avuto luogo un'accesa discussione fra due donne di nazionalità straniera sfociata successivamente in rissa. ...

Botte fino a fratturare le ossa : ?la rapina choc di due stranieri : Sono stati finalmente incriminati a Reggio Calabria i due stranieri accusati di aver aggredito e rapinato un 48enne italiano durante lo scorso 20 marzo. A dare esecuzione al provvedimento della locale Procura della Repubblica sono stati i carabinieri del comando stazione di Reggio Calabria Principale. Il primo dei due responsabili, l'ivoriano di 28 anni Sangare Bangali, si trovava già in carcere proprio per un simile episodio commesso in città ...