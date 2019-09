Borderlands 3 si prepara a festeggiare Halloween con l' evento Bloody Harvest

(Di sabato 21 settembre 2019) Durante il TheShow andato in onda ieri, Gearbox ha svelato i dettagli di, l'a temain arrivo su3 il prossimo mese.introdurrà, nella già ricca formula del titolo, nuovi nemici, bottino e una mappa inedita. Per poter partecipare i giocatori dovranno aver ottenuto almeno l'accesso a Sanctuary III nel gioco base e racimolare una risorsa speciale, l'Hecktoplasm, una volta iniziato l'.Per ottenere questa materiale i Cacciatori della Cripta dovranno dare la caccia una nuova tipologia di nemici, gli "Haunted", che una volta uccisi tormenteranno il giocatore sotto forma di fantasmi, applicando il nuovo status debuff "Terror", che ridurrà parzialmente la visuale con della nebbia e indebolirà i valori di maneggevolezza, precisione e la diffusione dei proiettili.Leggi altro...

Dalla Rete Google News

Spaziogames.it

Borderlands 3 è in uscita il 13 settembre 2019 per PC, PS4 e Xbox One. Guarda il trailer di lancio del gioco targato 2K e Gearbox.