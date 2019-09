Boca Juniors | problema muscolare per De Rossi | il centrocampista non convocato per il

VIDEO – Ricordate Andujar? Che papera contro il Boca Juniors : L’ex portiere azzurro Mariano Andujar si è reso protagonista in negativo nella sfida tra Boca Juniors ed Estudiantes. papera Andujar – Il Boca passa grazie alla papera dell’ex di Napoli e Catania. CLICCA QUI PER IL VIDEO PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Leggi anche: Razzismo a Verona – La Società attacca, etichetta razzista scucita. Rispetto per i veronesi Elmas strega tutti – GdS – Adl ha già aggiunto ...

De Rossi - il gesto che fa impazzire i tifosi del Boca Juniors : De Rossi protagonista in campo e fuori dal campo, nelle ultime ore gesto del centrocampista ex Roma che in poco tempo è diventato virale. Il calciatore è stato immortalato al supermercato con il carrello insieme alla figlia. “Che brava persona. Umile come pochi”, scrive un tifoso del Boca Juniors, pubblicando una foto su Twitter, il tweet è stato commentato e retwittato dai molti tifosi. Un gesto normalissimo ma che ha sorpreso ...

Superclasico deludente - i tifosi del Boca Juniors se la prendono con De Rossi : “lento - fantasma - turista di lusso!” : Il Boca Juniors non va oltre lo 0-0 nel Superclasico contro il River Plate, i tifosi se la prendono con De Rossi, autore di una prestazione opaca: prime critiche per l’ex Roma Il primo Superclasico di Daniele De Rossi è stato piuttosto deludente. L’ex centrocampista della Roma ha giocato 70 minuti senza incidere e il suo Boca Juniors non è andato oltre lo 0-0 contro i rivali del River Plate. La prestazione opaca del ...

Video/ River Plate Boca Juniors - 0-0 - : highlights del Superclasico : Video River Plate Boca Juniors, highlights e immagini della partita: grande prestazione di Daniele De Rossi che è stato uno tra i migliori

River Plate e Boca Juniors non si fanno male - pari senza reti nel derby argentino : De Rossi titolare : River Plate-Boca Juniors non regala particolari emozioni. Si è appena concluso il derby di Buenos Aires tra le due storiche squadre argentine, risultato finale 0-0. Nessun gol nella sfida valevole per la quinta giornata del torneo di Superliga ed iniziata alle 22 ora italiana. Gara da titolare per De Rossi. Con questo risultato, il Boca si piazza da solo al secondo posto a quota 11, il River è invece tre lunghezze più indietro a metà ...

Ci sarà un altro Boca Juniors-River Plate in Copa Libertadores : Le due squadre rivali di Buenos Aires si ritroveranno in semifinale a un anno dalla "finale infinita" in cui accadde di tutto: e ora ci sarà anche Daniele De Rossi

Boca Juniors - vittoria contro il Banfield di Hernan Crespo : De Rossi in campo 90' [FOTO] : vittoria importante per il Boca Juniors di Daniele Rossi nella quarta giornata del campionato argentino. La squadra di Gustavo Alfaro ha espugnato il campo del Banfield di Hernan Crespo grazie al gol segnato da Soldano dopo pochi secondi. Poi il Boca, con De Rossi in campo per novanta minuti e rimasto in dieci uomini per l’espulsione di Agustin Almendra, ha giocato una partita di sofferenza, con sole tre conclusioni in porta contro ...

Boca Juniors - tris col Quito : De Rossi in panchina : Il centrocampista Daniele De Rossi non è sceso in campo nel match di andata dei quarti di finale della Coppa Libertadores fra il Boca Juniors e Liga Deportiva Universitaria de Quito. Netto successo per il Boca che ha vinto con il netto risultato di 3-0 in trasferta ed ipotecando praticamente l’accesso alle semifinali, in caso di passaggio del turno sfiderà la vincente del match fra River Plate e Cerro Porteno. De Rossi deve ancora ...

LDU Quito-Boca Juniors : De Rossi in panchina/ Niente debutto in Libertadores di Tano : LDU Quito-Boca Juniors, De Rossi si accomoda in panchina. Salta il debutto in Copa Libertadores dell'ex centrocampista di casa Roma

Boca Juniors - un altro desiderio per De Rossi : “vorrei conoscere Riquelme - i tifosi del River mi rispettano” : Il centrocampista del Boca ha fatto il punto dopo tre settimane in Argentina, rivelando di voler incontrare Riquelme Emozioni a non finire per Daniele De Rossi in questa sua prima esperienza lontano dall’Italia, il centrocampista ex Roma si sta inserendo in fretta nei sistemi di gioco del Boca Juniors, anche se ancora va trovata l’intesa con i compagni. AFP/LaPresse La voglia di mettersi in gioco c’è eccome, il primo gol ...

Boca Juniors - De Rossi debutta alla Bombonera : vittoria 2-0 contro l’Aldosivi - cori e striscioni per l’ex Roma : Dopo in debutto in Copa Argentina, Daniele De Rossi ha esordito anche in campionato, giocando per la prima volta alla Bombonera, nella gara vinta 2-0 dal Boca Juniors contro l’Aldosivi nella terza giornata di Primera Division argentina. Il centrocampista, rimasto in campo tutti i novanta minuti, è stato omaggiato dai suoi nuovi tifosi con uno striscione in Romano (‘DDR Core de Roma‘). Per gli xeneixes a segno Tevez al ...

Boca Juniors - De Rossi costretto a cambiare numero di maglia : il motivo : Daniele De Rossi non indosserà la solita maglia numero 16 in occasione del suo debutto in Copa Libertadores con la maglia del Boca Juniors. Questo perché gli ‘Xeneizes’ hanno dato in prestito Cristian Pavon ai Los Angeles Galaxy, l’ex capitano della Roma prenderà il suo posto e per le regole della Conmebol dovrà indossare il numero che aveva Pavon, cioè il 7. Il Boca Juniors scenderà in campo nella notte tra il 21 e il 22 ...

Daniele De Rossi - debutto con gol con il Boca Juniors (che perde) : Argentina ai suoi piedi : debutto agrodolce con gol per Daniele De Rossi con il Boca Juniors. La sua nuova squadra viene eliminata ai rigori nei sedicesimi della Copa Argentina contro l'Almagro. L'ex romanista è rimasto in campo per quasi 80 minuti segnando al 28' un gol di testa con il quale ha portato in vantaggio il Boca.