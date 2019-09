Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2019) Un incidente aereo afa un morto e tre feriti. Are nei pressi dell’aeroporto di Orio Al Serio è stato un’, un Cessna Mooney, con a bordo quattro persone: un uomo di 51con le sue tre figlie, due gemelle di 15e una di 18. Nello schianto ha perso la vita una delle due gemelle, mentre ile le altre due figlie, ferite, sono stati trasportati in ospedale: il, alla guida dell’, è ora ricoverato all’ospedale di“Papa Giov”, la 18enne alla clinica “Gavazzeni” e l’altra 15enne a Seriate. Secondo una prima ricostruzione, l’aereo turistico era appena decollato dalla pista dell’Aero Clubcon direzione Venezia, quando, riscontrando dei problemi in volo, ha cercato di tornare indietro. Sul luogo dell’impatto sono sopraggiunti immediatamente i mezzi di ...

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Bergamo, precipita un ultraleggero: muore una ragazza di 15 anni. Ferito il padre e le due sorelle - fattoquotidiano : Bergamo, precipita un ultraleggero: muore una ragazza di 15 anni. Ferito il padre e le due sorelle - Cascavel47 : Bergamo, precipita un ultraleggero: muore una ragazza di 15 anni. Ferito il padre e le due sorelle… -