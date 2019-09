Beach Volley | Torneo Qualificazione Olimpica | Menegatti Orsi Toth conquistano la finale

Beach Volley - Torneo Qualificazione Olimpica. Lupo/Nicolai : sconfitta e finale. Alle 9 si giocano Tokyo in DIRETTA su OA Sport : sconfitta e finale per Paolo Nicolai e Daniele Lupo che non riescono a infrangere il tabu Heidrich7Gerson ma, grazie alla differenza punti, conquistano l’accesso alla sfida che vale Tokyo 2020 contro gli olandesi Brouwer/Meeuwsen. La coppia italiana resta aggrappata ad un filo sottilissimo che le permette comunque di accedere alla finale per Tokyo, nonostante la seconda sconfitta consecutiva sia nel girone, sia contro gli svizzeri ...

Beach Volley - Torneo Qualificazione Olimpica : Menegatti/Orsi Toth concedono il bis : finale a un passo : finale per Tokyo ad un passo per Menegatti/Orsi Toth che conquistano il secondo successo consecutivo nel girone all’italiana della terza fase, l’ultima prima delle finali che fanno accesso alle finali. Le azzurre hanno vinto la loro quinta sfida a Pechino battendo in rimonta 2-1 le austriache Schutzenhofer/Plesiutschnig. Un successo non decisivo per la Qualificazione alle semifinali ma alle azzurre basterà una sconfitta non nettissima stanotte ...

Beach Volley – Le coppie azzurre accedono alla terza fase della qualificazione olimpica : Beach Volley qualificazione olimpica: le coppie azzurre accedono alla terza fase Nel torneo di qualificazione olimpica, in corso di svolgimento in Cina a Haiyang, i vice campioni olimpici Paolo Nicolai e Daniele Lupo hanno superato senza problemi anche la seconda fase. Gli azzurri hanno ottenuto il primo posto nella pool H, battendo 2-0 (21-19, 21-17) i norvegesi Berntsen-Mol H., e la coppia ceca Perusic-Schweiner 2-0 (21-12, 21-14). ...

Beach Volley - Torneo Qualificazione Olimpica - Pechino. Lupo/Nicolai : partenza ok ma stop coi russi. Menegatti/Orsi Toth : demolite le campionesse d’Europa : Due vittorie e una sconfitta per l’ItalBeach che vuole giocarsi tutte le chances di accedere ai Giochi Olimpici nel Torneo di Qualificazione in corso di svolgimento ad Haiyang (Pechino). Nelle prime sfide della terza fase (otto squadre per genere, divise in due gironi all’italiana) gli azzurri Lupo/Nicolai hanno ottenuto un successo in apertura, perdendo il secondo incontro, mentre Menegatti/Orsi Toth sono partite con il piede giusto battendo le ...

Beach Volley - Torneo di qualificazione olimpica Pechino. Da domani azzurri in DIRETTA STREAMING su OA Sport : Sveglia puntata alle 6 del mattino per gli appassionati di Beach volley che da domani potranno seguire su Sport2U, la web tv di OA Sport, le sfide degli azzurri a caccia del pass olimpico nel Torneo di qualificazione a Tokyo 2020 sulla sabbia di Haiyang (Pechino). Erano due le coppie azzurre iscritte al Torneo ed entrambe hanno centrato l’obiettivo dell’accesso alla terza fase: due gironi all’italiana sia in campo maschile che femminile che ...

Beach Volley - Torneo di qualificazione olimpica Pechino. Terza fase : i gironi degli azzurri per il penultimo passo. Sfide in DIRETTA su OA Sport! : Otto coppie al maschile e otto al femminile: ne rimarranno quattro per sesso a giocarsi con una sfida DIRETTA la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. E’ andata, sulla carta, benino a Menegatti/Orsi Toth, così così a Lupo/Nicolai che non sono riusciti ad evitare i vice campioni europei Semenov/Leshukov. Lupo/Nicolai debutteranno alle 3 di questa notte in una sfida già decisiva per il passaggio del turno contro la coppia polacca ...

Beach Volley - Torneo di qualificazione olimpica - Pechino. L’Italia raddoppia! Menegatti/Orsi Toth : impresa e terza fase! Domani diretta streaming su OA Sport : Saranno due le coppie azzurre nella terza fase del Torneo di qualificazione olimpica di Beach volley in corso di svolgimento ad Haiyang (Pechino) in Cina. C’era bisogno di un’impresa per Menegatti/Orsi Toth per superare la seconda fase, dopo la vittoria delle polacche Wojtasik/Kociolek (battute nella notte dalle azzurre) contro le svizzere Heidrich/Vergè-Deprè (vincitrici a Mosca a metà agosto e quarte alle World Tour Finals di ...

Beach Volley - Torneo di Qualificazione Olimpica Pechino. Lupo/Nicolai non si fermano e volano alla terza fase. Si complica la strada per Menegatti/Orsi Toth : Una buona e una cattiva notizia nella mattinata italiana arriva da Pechino dove è in corso di svolgimento la seconda fase (gironi all’italiana da tre squadre) del Torneo di Qualificazione Olimpica per Tokyo 2020. La buona notizia arriva dal Torneo maschile dove Daniele Lupo e Paolo Nicolai vincono nettamente anche la seconda sfida del girone e volano ala terza fase (due gironi da otto squadre da cui scaturiranno le quattro coppie che si ...

Beach Volley - Torneo Qualificazione Olimpica Pechino. L’Italia concede il bis : azzurri ad un soffio dalla seconda fase : Erano le due partite chiave, quelle della notte italiana, per le coppie azzurre impegnate nella seconda fase (quattro gironi all’italiana da tre squadre ciascuno) del Torneo di Qualificazione Olimpica di Haiyang e sia Menegatti/Orsi Toth che Lupo/Nicolai si sono fatti trovare pronti conquistando due vittorie molto importanti ma, per ora, non decisive per l’accesso alla terza e poenultima fase. Menegatti/Orsi Toth nella prima sfida ...

Beach Volley – Lupo-Nicolai e Menegatti-Orsi Toth superano la prima fase delle qualificazione Olimpica : qualificazione Olimpica Beach Volley: Lupo-Nicolai e Menegatti-Orsi Toth superano la prima fase Buone notizie per le coppie azzurre Menegatti-Orsi Toth e Lupo-Nicolai impegnate nel torneo di qualificazione Olimpica in corso di svolgimento a Haiyang e che mette in palio 4 posti (2 maschili e 2 femminili) per i Giochi di “Tokyo 2020”. Marta e Viki hanno superato la prima fase infilando due successi consecutivi e chiudendo il girone al primo ...

Beach Volley - Qualificazione Olimpica Pechino. Il sorteggio della seconda fase : azzurri - si può fare! : Sarà un giovedì di grandi sfide ad Haiyang nella seconda fase del torneo di Qualificazione Olimpica al termine della quale resteranno in lizza solo otto squadre per genere a caccia dei due posti nazione per Tokyo 2020. Gli azzurri, dopo la prima giornata, sono ancora in corsa e, tutto sommato, i sorteggi dei gironi all’italiana a tre che qualificheranno i primi due in classifica non sono andati malissimo per le coppie italiane, il cui ...

Beach Volley - Qualificazione Olimpica Pechino. Menegatti/Orsi Toth concedono il bis - stop Lupo/Nicolai : domani azzurri alla seconda fase : Una vittoria e una sconfitta per l’ItalBeach nella mattinata dedicata alle finali dei gironi che hanno concluso la prima fase del torneo di Qualificazione Olimpica di Haiyang (Pechino) in Cina. Partite utili solo per definire la griglia del sorteggio (che avverrà tra poco) dei quattro gironi da tre coppie ciascuno, sia in campo maschile che femminile. I gironi della seconda fase decreteranno domani le otto coppie per genere che avranno ...