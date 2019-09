Basta personalismi nel Movimento | spazio al pensiero collettivo | dice Gallo

Fonte : agi

(Di sabato 21 settembre 2019) In un post su Facebook Luigi, che guida la commissione Cultura della Camera, ieri ha scritto che “non abbiamo bisogno di parolai, di gente che demolisce...” e molti vi hanno visto una risposta indiretta ad Alessandro Di Battista e al suo attacco a freddo ai dem e al Pd, ritenuto un partito “ipocrita”. E oggi, in un'intervista al Corriere della Sera,ribadisce, pur non volendo personalizzare, che “la fase dei frontman è finita, lo ha detto pure il premier Giuseppe Conte”. Dunque, “con i” perché è giunto oramai “il momento di dareall'intelligenza collettiva del”. Secondo, infatti, “oggi nel M5S c'è grande voglia di costruire”. A questo proposito pensa al decreto del ministro Costa “sui cambiamenti climatici”, “all'impegno del ministro Fioramonti per destinare tre miliardi d'investimenti a scuola, università e ricerca” perché “noi qui ...

