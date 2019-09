Autista Atac pestato a sangue da una gang di teppisti a bordo del bus

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 21 settembre 2019) Andrea Pegoraro Il branco di otto ragazzi lo ha picchiato dopo aver azionato la leva della porta di emergenza. L'uomo si è fratturato il setto nasale Brutta esperienza per undell’di Roma. L’uomo di 52 anni è stato pestata aieri in tarda serata da un branco di 8 ragazzi sul bus della linea 46. Come riporta Roma Today, il mezzo stava viaggiando in via Boccea quando i giovani, saliti sul bus in zona Campo de' Fiori, hanno azionato la leva di apertura della porta di emergenza di salita e discesa dal bus. Non potendo proseguire la guida, l’ha fermato il mezzo e si è alzato per resettare la leva. In quel momento è stato accerchiato dallae uno dei ragazzi gli ha sferrato un pugno violento. L’uomo è svenuto a terra perdendo molto. È stato quindi soccorso dall’ambulanza del 118 e trasportato al Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Si ...

DamatoRicardo : Roma, autista Atac rimprovera 8 ragazzi sul bus: pestato a sangue - EmanueleAnsel : Il Messaggero: Roma, autista Atac pestato a sangue sul bus da 8 ragazzi per un rimprovero. - pier_pas81 : Le otto merde che hanno pestato un autista dell' #Atac sul #46 ieri a #Roma meriterebbero una scarica di ceffoni da rintronarli -