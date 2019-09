Auriemma svela | “Colloquio Mertens-Ancelotti | vi dico cosa chiederà l’azzurro!”

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 21 settembre 2019) L’analisi disu Sport Mediaset Raffaelesu Sport Mediaset ha fatto una sua analisi sul periodo di Dries. Ecco un breve stralcio: “Per4 reti nelle 4 partite giocate finora tra campionato (Fiorentina, Juventus, Sampdoria) e Champions (Liverpool) e 4 reti all’attivo, con la media un gol ogni 86 minuti. Ma davvero vogliamo sacrificare un bomber di così alto rendimento sull’altare del pur necessario turnover? – il giornalista continua così – La risposta è: no. Sarà lui stesso a chiedere addi essere messo in campo domani a Lecce, se non dal primo minuto, almeno a gara in corso per regalarsi la soddisfazione di provare a raggiungere Diego Maradona al secondo posto della classifica all time del Napoli:è arrivato a 113, mentre il Pibe de Oro si era fermato a 115. Servirebbe una doppietta contro i salentini, per ...

