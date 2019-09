Arrival film stasera in tv 21 settembre | cast | trama | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di sabato 21 settembre 2019)è ilin tv sabato 212019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Denis Villeneuve. Ilè composto da Amy Adams, Forest Whitaker, Jeremy Renner, Michael Stuhlbarg, Mark O’Brien, Tzi Ma, Abigail Pniowsky, Julisa Scarlett Dan, Jadyn Malone, Frank Schorpion, Lucas Chartier-Dessert, Christian Jadah, Lucy Van Oldenbarneveld, Andrew Shaver, Pat Kiely.in tv:Il mondo viene improvvisamente scosso dall’arrivo simultaneo di dodici misteriose navicelle aliene, dalla forma simile a quella di un uovo, dislocate in dodici città del mondo apparentemente casuali. Le 12 astronavi sono nere e non lasciano tracce di nessun tipo come emissione di sostanze o ...

dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: Stasera su #Rai3, ore 21.05. Traendo spunto da un racconto breve dello scrittore #TedChiang, #DenisVilleneuve dirige con… - MoviesAsbury : Stasera su #Rai3, ore 21.05. Traendo spunto da un racconto breve dello scrittore #TedChiang, #DenisVilleneuve dirig… - POPCORNTVit : 'Arrival', ecco qualche curiosità sul film con Amy Adams -