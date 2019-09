Antonio Penna | età | altezza | peso | moglie e figli

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 21 settembre 2019) Compositore e musicista italiano, Agostinoè uno dei concorrenti di Tale e quale show. La sua è una carriera piena di riconoscimenti e collaborazioni illustri, ma gran parte del pubblico lo ha conosciuto nei primi anni Duemila quando entrava quotidianamente nelle case degli Italiani grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. Agostinoinizia a cantare negli anni ’80 come leader del gruppo Vanadium, un gruppo musicale formatosi a Milano nel 1979 e attivo per tutto il decennio successivo nell’heavy metal, genere nel quale fu tra i precursori in Italia e del quale fu ritenuto tra i gruppi più rappresentativi. Diplomatosi Maestro di Musica presso il conservatorio di Avellino, Agostinocanta in giro per l’Italia e ben presto arricchisce il proprio curriculum con esperienze di musica contemporanea negli Stati Uniti al Berklee College di Boston e performance ...

