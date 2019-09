Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×01 | Koracick sostituirà la Bailey?

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16 : Owen e Teddy avranno dei problemi : Grey’s Anatomy, Krista Vernoff sul futuro di Owen e Teddy: “Sarà complicato…” A una settimana esatta dalla season premiére della sedicesima stagione di Grey’s Anatomy, Krista Vernoff ha concesso qualche interessante anticipazione sul futuro delle coppie più amate e discusse del Medical-Drama. Intercettata dai microfoni di EOnline, la sceneggiatrice ha chiarito che la trama delle nuove puntate seguirà un percorso ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×02 : la nuova vita di Alex e Richard : Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×02: la trama Giovedì 3 ottobre, in America, andrà in onda il secondo episodio della sedicesima stagione di Grey’s Anatomy. Con largo anticipo, la ABC ha rilasciato la sinossi ufficiale della 16×02 che – come di consueto – anticipa gli eventi salienti della puntata. L’episodio, intitolato “Back in the Saddle”, è stato diretto dall’interprete di Owen Hunt: Kevin Mckidd e si ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×01 : Jackson e Maggie a un bivio : Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×01: la trama A circa due settimane dal debutto di Grey’s Anatomy 16, la ABC ha rilasciato la sinossi ufficiale del primo episodio del Medical-Drama ideato da Shonda Rhimes. Intitolata “Nothing Left to Cling To”, la puntata si concentrerà in particolare sul personaggio di Jackson Avery. Stando alla trama pare, infatti, che la season première rivelerà quanto accaduto all’affascinante ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16 : Jackson Avery è ancora vivo? : Grey’s Anatomy 16, promo: Jackson verrà ritrovato in fondo ad un dirupo A meno di un mese dal debutto della sedicesima stagione di Grey’s Anatomy, la ABC ha rilasciato il promo ufficiale dell’edizione 2019/2020. Un breve video ha infatti mostrato le prime avventure che dovranno affrontare i più famosi medici di Seattle. In particolare, le scene più attese si collocano nei minuti finali del trailer e riguardano la scomparsa di ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy : Izzie Stevens non tornerà nella serie : Grey’s Anatomy 16: smentito ufficialmente il ritorno di Katherine Heigl La sedicesima stagione di Grey’s Anatomy non è ancora iniziata, ma gli spoiler e le Anticipazioni riguardanti la nuova edizione del Medical-Drama stanno già catalizzando l’attenzione del pubblico. A tre settimane dal debutto ufficiale, fissato per il 26 settembre, una notizia in particolare sta generando reazioni contrastanti. Come annunciato alcune ...