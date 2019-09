Alzheimer | studio lavoro ed esperienze | anche così ci si può difendere dalle demenze

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2019)colpisce circa 40 milioni di persone nel mondo, di cui un milione solo in Italia. Oggi le terapie possono solo in parte mitigare i sintomi, ma non hanno alcun impatto sulla sua evoluzione. Livello di istruzione, status socioeconomico e lavorativo, conoscenza di più lingue, nonché ricchezza dellenel corso della vita possono costituire una sorta di tesoro di per in qualche modo cercare di difendersi. Una “riserva cognitiva” di cui ha parlato, in occasione della Giornata Mondiale dell’, Johann Rossi Mason, autrice del libro ‘Cervello senza limiti’. Abbiamo guadagnato circa 10-15 anni di aspettativa di vita nell’ultimo secolo, e sempre più studi vanno dimostrando che per vivere la vecchiaia mantenendo il cervello in salute è cruciale disporre di quel tesoro, una sorta di cuscinetto protettivo in difesa da eventuali ...

