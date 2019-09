Allerta Meteo Liguria | criticità arancione su Centro e Levante Ligure

Allerta Meteo Toscana : criticità arancione per grandine e temporali : Codice arancione dalle 12 alla mezzanotte di domani, domenica 22 settembre, su tutta la Toscana per piogge intense e temporali accompagnati da colpi di vento e grandinate. Lo ha emesso la sala operativa della protezione civile regionale in seguito alla intensa perturbazione che sta muovendosi dal Mediterraneo occidentale verso l’Italia. Il tempo sara’ in peggioramento a partire dalla prossima notte. In mattinata soprattutto ...

Allerta Meteo Sardegna : maltempo per oggi e domani - criticità gialla : Allerta Meteo con codice Giallo in Sardegna per temporali. L’avviso e’ stato emesso dalla protezione civile e riguarda Iglesiente, Campidano e Gallura dalle 14 alla mezzanotte di oggi. Per i bacini Flumendosa-Flumineddu l’Allerta si estende fino alle 18 di domani. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: maltempo per oggi e domani, criticità gialla sembra essere il primo su Meteo Web.

Previsioni Meteo : pesante - imminente maltempo su molte regioni. Massima Allerta sul medio-alto Tirreno [MAPPE] : Inizio weekend con tempo ampiamente soleggiato e stabile, ma non inganni il bel tempo. Da Ovest si sta preparando un attacco instabile massiccio, a opera di correnti perturbate oceaniche, con prospettive di pesante maltempo su molte regioni, soprattutto del medio-alto Tirreno. Si tratterà di un flusso perturbato pilotato da correnti portanti dapprima sudoccidentali poi più direttamente occidentali con significative avvezioni di vorticità alle ...

Allerta Meteo - violenta “Sciroccata” innesca maltempo estremo : sarà una Domenica terribile - rischio alluvioni : Splende il sole, oggi, in quasi tutt’Italia e al Sud fa anche caldo, con temperature diffusamente oltre i +27/+28°C in Sicilia e Sardegna. Le prime avvisaglie dell’entrata dello scirocco, però, si possono notare proprio nelle zone joniche di Calabria centro/meridionale e Sicilia, sulla Sardegna e al Nord/Ovest dove il tempo è uggioso, nuvoloso e umido. Le correnti sud/orientali si intensificheranno nelle prossime ore a causa di un ...

Forti temporali attesi in Sicilia : Allerta Meteo anche a Ragusa : Forti temporali nelle prossime ore in Sicilia. L'isola sarà interessata da una circolazione ciclonica. allerta nelle province di CL, EN, CT, RG e SR

Previsioni meteo 20 settembre : ultimi temporali e Allerta al Sud - domani torna il sole : Le Previsioni meteo di oggi venerdì 20 settembre indicano tempo ancora instabile al Nord, con delle schiarite nel pomeriggio. Al Centro-Italia, dopo le piogge dei giorni scorsi, torna il sole. Ancora qualche temporale invece al Sud, soprattutto su Salento, Calabria e Sicilia: c'è l'allerta meteo della Protezione Civile. domani tornerà il sole.Continua a leggere

Maltempo - Allerta Meteo per venerdì : l’elenco delle regioni a rischio : Il Maltempo non abbandona l’Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla notte di oggi attesi venti da forti a burrasca su Puglia e Calabria, specie sui settore ionici. Per domani, venerdì 20 settembre, è stata valutata allerta gialla sulle due regioni.Continua a leggere

Allerta Meteo - l’arrivo dell’Uragano Humberto stravolge l’Europa : da Domenica forte maltempo anche in Italia : L’arrivo dell’Uragano Humberto in Europa sta stravolgendo le precedenti previsioni Meteo per i prossimi giorni: anche l’Italia sarà coinvolta, a partire dalla giornata di Domenica 22 Settembre, da una nuova violenta ondata di maltempo innescata nel Mediterraneo proprio dalla spinta di Humberto sul Vecchio Continente. Intanto alle Bermuda si contano i danni provocati dall’Uragano, che ha lasciato 29.000 persone senza ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile : il maltempo si sposta al sud - forti mareggiate : Allerta Meteo – Il transito di una perturbazione proveniente dall’Europa settentrionale determinerà, nelle prossime ore, anche un graduale rinforzo della ventilazione sul nostro Paese, in particolare su Puglia e sul versante ionico, specie della Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Allerta Meteo - il maltempo si sposta al Sud : forti temporali nei mari di Puglia e Campania. Temperature in picchiata : Il maltempo si sposta al Centro/Sud: dopo le piogge intense e abbondanti che nella notte hanno colpito soprattutto l’Emilia Romagna, dove sono caduti 96mm di pioggia a Civitella di Romagna, 79mm a Poggio Renatico, 74mm a Filo – Argenta, 71mm a Lavezzola, 57mm a Cento, 56mm a Villa Verucchio, 42mm a Rimini, i fenomeni estremi sono letteralmente “scivolati” verso Sud colpendo le Marche (59mm a Senigallia) e il Gargano (11mm ...

Allerta Meteo Campania : maltempo in arrivo - codice giallo dalle 14 : La Protezione Civile della Regione Campania ha diffuso un avviso di Allerta Meteo con criticità idrogeologica di colore giallo sulle zone 2 (Alto Volturno e Matese) e 4 (Alta Irpinia e Sannio) a partire dalle 14 di oggi e fino alle 22. Nel quadro generale di diffusa instabilità che interesserà gran parte della Campania, i fenomeni più intensi sono attesi nelle aree 2 e 4 dove si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di ...

Allerta Meteo - l’uragano Humberto verso l’Europa : un caldo weekend ne precederà l’arrivo sul Regno Unito - +25°C a Londra mentre cresce l’allerta : Sarà un weekend con condizioni Meteo piacevoli sul Regno Unito prima che l’uragano Humberto, che attualmente si sta allontanando dalle Bermuda, minacci il Paese la prossima settimana. Una grande cappa di alta pressione proteggerà l’area da qualsiasi sistema di tempesta in avvicinamento nei prossimi giorni e consentirà un aumento delle temperature. Diversi giorni di tempo bello e soleggiato accompagneranno condizioni asciutte in molte località, ...

Meteo - Protezione Civile : Allerta temporali in Sicilia : Meteo, Protezione Civile: allerta temporali in Sicilia. temporali attesi per oggi 19 settembre nella parte occidentale e centrale dell'isola