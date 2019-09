Aereo precipita vicino all’aeroporto Orio al Serio di Bergamo | vigili del fuoco

Un Aereo ultraleggero è precipitato nella provincia di Venezia causando la morte di una persona : Una persona è morta e un’altra ha subito ferite gravi in seguito alla caduta di un aereo ultraleggero nella zona di San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia. La persona ferita è stata trasportata in elicottero presso l’ospedale Angelo

Filippine - Aereo-ambulanza precipita su un resort : nove morti : Il velivolo si è schiantato sul resort Agojo nella provincia di di Laguna, una cinquantina di chilometri a sud di Manila. Morte tutte e nove le persone a bordo, ferite altre due che erano a terra.Continua a leggere

Aereo precipitato sul Sempione - le vittime sono il compositore Jonathan Goldstein con la moglie e la figlia neonata : Il piccolo Aereo da turismo su cui viaggiavano si è schiantato domenica scorsa sul Sempione, al confine tra la Svizzera e l’Italia: così hanno perso la vita il compositore britannico Jonathan Goldstein, sua moglie Hannah Marcinowicz e la loro figlia di sette mesi. La famiglia era in viaggio dalla Svizzera verso l’Italia: l’Aereo, un Piper, era partito da Losanna e sarebbe dovuto atterrare a Milano ma per cause ancora da ...

Spagna - Aereo militare precipita in mare. Morto il pilota della pattuglia acrobatica : Un aereo militare spagnolo C-101 è precipitato oggi in mare al largo di La Marca, nella regione spagnola della Murcia, provocando la morte del pilota. Lo ha confermato il ministero della Difesa, citato dai media spagnoli. La vittima è il comandante Francisco Marin Nunez, della patrulla Aguila, la pattuglia acrobatica dell’aviazione spagnola. Messaggi di cordoglio sono stati inviati dal primo ministro Pedro Sanchez e tutti i principali leader ...

Aereo si schianta contro un elicottero poi precipitano tra le case a Maiorca : Tra i sette morti anche un italiano. Lo schianto tra un Aereo e un elicottero che volavano a bassa quota a Inca, piccola...

Aereo si schianta contro un elicottero poi precipitano tra le case a Maiorca : Tra i sette morti anche un italiano. Lo schianto tra un Aereo e un elicottero che volavano a bassa quota a Inca, piccola...

Aereo si schianta contro un elicottero poi precipitano tra le case alle Baleari : Tra i sette morti anche un italiano. Lo schianto tra un Aereo e un elicottero che volavano a bassa quota a Inca, piccola...

Aereo precipita al passo del Sempione : tre morti tra cui un bimbo : Il Piper precipitato era diretto in Italia. Il velivolo è bruciato a lungo e i pompieri hanno faticato per avere la meglio...

Aereo precipita sulle Alpi : tre morti tra cui un neonato - mistero sulla loro identità e sulle cause dell’incidente : Incidente Aereo con tre morti questa mattina sul Passo del Sempione. Un piper, partito alle 9 da un aeroporto del Canton Vaud alla volta dell’Italia, si è schiantato al suolo. Lo riporta il Corriere del Ticino citando la Polizia cantonale vallesana. La dinamica dell’incidente è al momento poco chiara. Al loro arrivo, i soccorsi hanno trovato il relitto in fiamme e tre cadaveri: il pilota, un uomo e un bambino. L’identificazione ...

Emiliano Sala e il pilota che guidava l’Aereo precipitato avvelenati dal monossido di carbonio : Il giovane calciatore argentino morì nell’incidente aereo del 21 gennaio scorso. Era in volo su un Piper da Nantes a Cardiff. I test tossicologici mostrano «livelli letali» del gas che avrebbe causato danni e impossibilità di azione per lui e il comandante

Savona - Aereo precipitato : la procura acquisisce il sistema Gps : La procura di Savona ha aperto un fascicolo sull’incidente aereo avvenuto la scorsa notte nel savonese nel quale hanno perso la vita due persone. La procura ha disposto l’acquisizione del sistema Gps del piccolo aereo e l’autopsia sui due cadaveri. Anche l’Ansv, l’agenzia per la sicurezza sul volo, ha aperto un’inchiesta e ha inviato uno dei suoi tecnici sul Monte Carmo per effettuare il sopralluogo sui resti ...

Un Aereo ultraleggero è precipitato in provincia di Savona e le due persone a bordo sono morte : Martedì sera un piccolo aereo ultraleggero è precipitato sulle alture di Calizzano, in provincia di Savona, e le due persone a bordo sono morte. L’aereo era partito da Vercelli ed era diretto a Villanova d’Albenga. I soccorritori sono arrivati sul luogo

Aereo piper precipita nel Savonese - due morti : Aereo piper precipita nel Savonese, due morti Ciò che rimane del piccolo velivolo, scomparso dagli schemi radar ieri sera, è stato rinvenuto alle pendici del Monte Carmo. A bordo si trovavano un pilota e il passeggero, di 35 e 70 anni. L’incidente probabilmente è stato causato dalla nebbia Parole chiave: ...

Aereo precipita sulle montagne italiane - morte le persone a bordo : Un Aereo da turismo è precipitato sulle alture sopra Calizzano. Il velivolo, a bordo del quale viaggiavano due persone, era partito da Vercelli e diretto a Villanova d’Albenga. L’allarme era scattato nella tarda serata di ieri quando l’Aereo era scomparso dai radar. velivolo con i corpi è stato individuato sul Monte Carmo, sulle alture di Calizzano (Savona) da squadre del Soccorso alpino e Vigili del fuoco. I soccorritori hanno raggiunto ...