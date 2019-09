Zhang visita Eataly | possibili collaborazioni con Suning

Fonte : calcioefinanza

(Di venerdì 20 settembre 2019) Il viaggio diJidong a Milano non è stato organizzato solamente in chiave Inter. Lanel capoluogo lombardo è servita all’imprenditore anche per osservare il modello “”., infatti, è stato immortalato a spasso per i corridoi di “Smeraldo”, a Milano, una mossa che ha “acceso” la stampa finanziaria cinese. Secondo l’Economic … L'articolocon

Inter : ?? | VISITA Il Chairman Jindong Zhang in visita al Centro Sportivo Suning alla vigilia di #InterSlaviaPraga - CalcioFinanza : #Zhang Jindong visita #Eataly: possibili collaborazioni con #Suning - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Jindong Zhang, caccia alle eccellenze italiane da importare in Cina: ieri la visita al supermercato Eataly -