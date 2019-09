World War Z | svelati i contenuti gratuiti della seconda stagione

Warner Bros annuncia LEGO Jurassic World per Nintendo Switch : Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group e Universal Games e Digital Platforms annunciano oggi che il videogioco campione di vendite del 2015 LEGO® Jurassic World sarà disponibile su Nintendo Switch™ in Italia a partire dal 19 settembre. Il gioco supporta anche la modalità portatile e si potrà giocare su Nintendo Switch Lite. Sviluppato da TT Games e prodotto da Warner ...

World of Warcraft : diamo uno sguardo alla splendida Roccavento ricreata in Unreal Engine 4 : Mentre la maggior parte dell'Alleanza è impegnata a esplorare una versione un po' retro di Roccavento in World of Warcraft Classic, un fan ha progettato una versione più aggiornata della capitale degli esseri umani. In un recente video, lo YouTuber Daniel L ha ricreato la roccaforte dell'Alleanza con Unreal Engine 4.Il video, che potrete visionare nel nostro articolo, inizia con una carrellata delle statue presenti nella "Valle degli Eroi", ...

World of Warcraft Classic : un attacco DDoS ha messo in ginocchio i server : Durante la giornata di ieri i server di World of Warcraft Classic hanno subito un pesante attacco DDoS che ha causato numerosi problemi, tra cui disconnessioni dei giocatori ed elevata latenza, che hanno impedito a moltissimi utenti di giocare.L'attacco è avvenuto intorno alle 17:00 ed è stato confermato da Blizzard stessa sul suo profilo ufficiale di Twitter. Fortunatamente l'intervento del team di sviluppo è stato tempestivo e i server sono ...

Star Wars Battlefront 2 : EA ottiene il Guinness World Record per il commento con più voti negativi su Reddit : Come probabilmente ricorderete, nel 2017 EA fu al centro di una bufera mediatica per via del sistema di microtransazioni e lootbox presenti in Star Wars Battlefront 2.All'epoca uno dei community manager dell'azienda provò a placare gli animi della community con un post su Reddit, che nel tempo ha ricevuto ben 683.821 voti negativi. Un numero talmente impressionante da diventare meritevole di menzione nell'edizione 2020 del libro Guinness World ...

World of Warcraft Classic - recensione : Quindici anni fa, sulla scatola di World of Warcraft avrebbero dovuto mettere un'avvertenza bella grossa, come con le sigarette. Attenzione: pericolo di dipendenza totale per i soggetti a rischio. Ecco, io sono uno di quei soggetti. [si alza in piedi] Ciao, mi chiamo Marco, e ho un problema con i videogiochi. Non tutti, però. Ne gioco più che posso, certo, ma non riesco a farmeli piacere tutti o a perdermi completamente sempre e comunque, anche ...

Gears 5 : le aree open World sono ispirate a God of War : Gears 5 sta cercando di espandere la formula di Gears of War e questo è qualcosa che i fan richiedevano da molto tempo. Tra le varie novità introdotte, troviamo le sezioni open world. Tuttavia, piuttosto che implementare un open world a tutti gli effetti, gli sviluppatori hanno optato per un approccio più simile a quello che abbiamo visto in God of War, con un hub centrale dal quale è possibile muoversi per esplorare le varie zone.God of War, ...

World of Warcraft Classic : i giocatori che raggiungeranno il level cap riceveranno un'espansione gratuita? : Blizzard regalerà una copia gratuita di Battle of Azeroth, l'ultima espansione disponibile per World of Warcrat, ai giocatori che raggiungeranno il level cap di WoW Classic.Inoltre chi raggiungerà il famigerato livello 60 otterrà anche un boost gratuito al livello 110 per un personaggio, stando a quanto riporta Blizzard sulla propria pagina Facebook. C'è da dire che il post è stato cancellato, ma non prima che Wowhead lo condividesse.Ad ogni ...

World of Warcraft Classic : 350.000 spettatori per il mago gnomo che ha raggiunto per primo il livello 60 : Un giocatore relativamente sconosciuto di World of Warcraft Classic è riuscito a raggiungere il level cap del gioco, battendo la concorrenza di giocatori affermati.Jokerd, un ventiduenne di Malta, ha creato un mago gnomo e ha raggiunto il livello 60 in tre giorni e sette ore, trasmettendo l'intera impresa su Twitch.Jokerd è riuscito a battere giocatori più famosi e ha , quindi, rubato letteralmente la scena. La clip visibile qui sotto mostra ...

Glorious Saga è una copia World of Warcraft - arriva la denuncia di Blizzard : Glorious Saga è un gioco per dispositivi mobili realizzato dallo studio asiatico Sina Games, e ora si trova sotto i riflettori a causa di una denuncia partita niente meno che da Blizzard stessa.Il gioco, un free to play per dispositivi mobili, sarebbe infatti una copia di World of Warcraft. La denuncia di Blizzard risale al 16 agosto, per cui Sina Games andrà in tribunale in quanto il suo plagio avrebbe gravemente danneggiato Blizzard e la sua ...

World War Z : il prossimo aggiornamento aggiungerà sfide settimanali - una nuova valuta di gioco e altro : La Stagione 1 di World War Z sta per concludersi e gli sviluppatori hanno svelato i prossimi contenuti che arriveranno all'interno del gioco attraverso un video.La modalità sfida settimanale è la più grande aggiunta presente nell'aggiornamento "Proving Grounds". La sfida settimanale avrà tre diversi modificatori attivi contemporaneamente che cambieranno ogni settimana. Inoltre le lobby private vi permetteranno di impostare i modificatori in modo ...

World of Warcraft Classic : caos nelle zone di inizio a seconda della razza dei personaggi : Nella giornata di ieri, World of Warcraft Classic ha aperto i server ai giocatori ed il titolo di Blizzard ha registrato 1,1 milioni di spettatori su Twitch. Tuttavia con l'avvio dei server ci sono stati alcuni problemi, soprattutto per la coda che i giocatori hanno dovuto fare all'interno del gioco. In molte zone d'inizio infatti, la progressione dei livelli è stata molto lunga e problematica, tanto che gli utenti hanno creato delle file ...

Le azioni di Activision Blizzard sono in rialzo dopo l'avvio di World of Warcraft Classic : Activision Blizzard ha attualmente registrato un aumento delle azioni del 6% dopo che World of Warcraft Classic è apparso su Twitch ed i vari social diventando in poco tempo virale.Sulla piattaforma streaming, il gioco ha registrato la bellezza di 1,1 milioni di spettatori. Non solo World of Warcraft è diventato l'eroe di Twitch, ma anche su Twitter è apparso tra le tendenze. Oltre a questo, gli utenti interessati al gioco hanno dovuto aspettare ...

World of Warcraft Classic : gli utenti hanno creato delle "file virtuali" per uccidere i nemici : La community di giocatori non smette mai di stupire. Come ben sapete, World of Warcraft Classic ha aperto i suoi server oggi e com'era prevedibile c'è un grande afflusso di utenti. Molti sono nuovi di questa esperienza, mentre altri, già veterani, ne approfittano per fare un tuffo nel passato.Tuttavia, c'era da aspettarselo, molte regioni del gioco pullulano di giocatori che rallentano ovviamente la progressione nel gioco. Nonostante ciò, nel ...