Whirlpool | Patuanelli interrompe tavolo con azienda | Chiedete scusa

Fonte : blogo

(Di venerdì 20 settembre 2019) Il ministro dello Sviluppo economico Stefano(M5S) ha interrotto ilcon, fanno sapere fonti del Mise. Il ministro ha chiesto all'di ritirare la procedura di cessione, chiedendoai lavoratori e alle istituzioni della Repubblica: una precondizione per iniziare a discutere., Di Maio: 'I vertici hanno mancato di rispetto ai lavoratori e al governo. Facciano chiarezza' "Il Mise è pronto a rimettere in discussione l'intero piano industriale". Martedì scorsoha annunciato l'avvio della procedura di cessione del ramo d’, che riguarda la sede napoletana del gruppo, alla Prs con sede a Lugano. Quello di oggi: "Non è stato un incontro costruttivo" hanno riferito dal Mise smentendo le parole dell'amministratore delegato diEmea, Luigi La ...

