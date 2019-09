Whirlpool Napoli | il presidente della Prs | “Acquisto? Dobbiamo riflettere Produzione non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019) La Prs-Passive Refrigeration Solutions SA esiste, produce in Cina, ma non sa ancora se comprerà davvero lo stabilimentodie, in ogni caso, per l’avvionuova fabbrica serviranno almeno due anni e non verranno riassunti tutti i 420 lavoratori impiegati nel sito. La misteriosa società svizzera che ha avviato l’acquisizione del ramo d’aziendamultinazionale di elettrodomestici viene allo scoperto con un’intervista del suo, Rodolphe Schmid, al Corriere del Mezzogiorno. E i contornicessione restano nebulosi. Non solo per la pregressa esperienza fallimentare del membro del Cda e amministratore delegato, Alberto Ghiraldi, svelata mercoledì da Ilfattoquotidiano.it. “Non siamo fantasmi, sono cinque anni che siamo qui e quattro che abbiamo il 30 per cento delle azioni di uno stabilimento in Cina, l’Oak, società con ...

