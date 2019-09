Whirlpool | il ministro dello Sviluppo economico interrompe l' incontro con

Fonte : repubblica

(Di venerdì 20 settembre 2019) Patuanelli ha chiesto all'azienda di ritirare la procedura di cessione per Napoli. Ma La Morgia: "Unica strada la riconversione del sito"

JohnHard3 : RT @La7tv: #tagada Il ministro dello Sviluppo economico, @spatua, ha bruscamente interrotto il tavolo, che si svolgeva al suo ufficio al @M… - GianfrancoGasb1 : RT @flysky69it: #Whirlpool per azienda costruttivo,per ministro @MISE_GOV no. Ora voi immaginate l'ulteriore smarrimento per i lavoratori.… - FIMCislStampa : RT @flysky69it: #Whirlpool per azienda costruttivo,per ministro @MISE_GOV no. Ora voi immaginate l'ulteriore smarrimento per i lavoratori.… -