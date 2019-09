Washington | sparatoria in strada a 3 km dalla Casa Bianca | almeno un morto e cinque feriti

Sparatoria nelle strade di Washington . La polizia : “Almeno un morto e cinque feriti” : Il conflitto a fuoco in una zona residenziale della città, non distante dalla Casa Bianca

Una persona è morta e cinque sono state ferite in una sparatoria a Washington D.C. : Giovedì notte c’è stata una sparatoria a Washington D.C. , negli Stati Uniti, in cui una persona è morta e altre cinque sono state ferite . La sparatoria è avvenuta nel cortile di un edificio verso le 22 ora locale (le 4

Sparatoria in strada a Washington "Almeno un morto e cinque feriti" : E' di un morto e cinque feriti il bilancio della Sparatoria avvenuta intorno alle 22:00 a Washington Dc, in una zona residenziale a circa 3 chilometri dalla Casa Bianca, al numero 1300 di Columbia Road. Due dei cinque feriti trasportati in ospedale sarebbero gravi ma non in pericolo di vita Segui su affaritaliani.it