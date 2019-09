Volley | Francesca Piccinini annuncia il ritiro | “Ho vissuto un sogno per tanti anni Ora

Volley - Francesca Piccinini commentatrice tv! Sulla Rai per gli Europei femminili : Nuova avventura per Francesca Piccinini che sarà la commentatrice tecnica della Rai in occasione degli Europei 2019 di Volley femminile che scatteranno il prossimo 24 agosto. La Divina della pallavolo italiana, capace di vincere in carriera il Mondiale 2002 con la Nazionale e ben sette Champions League oltre a cinque scudetti, ha accettato l’offerta del network pubblico e sarà dunque la seconda voce durante tutta la rassegna ...