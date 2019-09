Volkswagen T-Roc - Arriva la versione 2 0 TDI da 190 CV

Volkswagen T-Roc Cabriolet - il crossover perde la testa : Volkswagen porta una ventata di aria fresca nel segmento dei SUV con la nuova T-Roc Cabriolet , la prima crossover scoperta compatta che unisce il look e i vantaggi di un crossover con l'esperienza di guida a cielo aperto. Così la Volkswagen T-Roc Cabriolet introduce una dose extra di stile nel mercato in fortissima espansione dei SUV compatti. La sua capote in tessuto nero si apre in 9 secondi, anche durante la marcia fino a una ...

Volkswagen<br> - La T-Roc diventa Cabrio : Dopo il pensionamento del Maggiolino, ultimo modello di Wolfsburg ad avere una versione Cabriolet, la T-Roc riporta in casa Volkswagen un modello che si rivolge agli appassionati della guida open-air, sebbene in formato Suv.Scommessa ponderata. Diversamente dalle Suv coupé o con il Dna da gran turismo, la nuova scoperta si colloca in una nicchia che non ha dato grandi soddisfazioni ai brand che vi si sono cimentati sinora, come la Range ...