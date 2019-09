Vodafone ed ESL annunciano il programma degli eventi per la Milan Games Week 2019

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 20 settembre 2019)ed ESL, la più importante società di eSport al mondo,ilche dal 27 al 29 settembre animeranno l'ESLArena durante la, la manifestazione di gaming più popolare in Italia. Le grandi protagoniste della manifestazione saranno le finali nazionali dell'"ESLChampionship" e l'attesa finale del "5G ESL Mobile Open, powered by Huawei Mate 20X 5G - co-engineered with Leica", la prima finale live su rete 5G tra le competizioni internazionali di eSport. Due campionati con storie, partecipanti e giochi diversi che però condividono la passione per gli eSport di entrambi i partner -ed ESL - uniti nel garantire ai gamers la migliore esperienza di gioco possibile.L'"ESLChampionship", il più grande torneo di eSport in Italia, ha testimoniato anche quest'anno il crescente sviluppo del fenomeno...

