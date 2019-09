Vivo 17 Pro è il primo smartphone con doppia fotocamera popup

Volley - Europei 2019 : l’Italia sfida Bulgaria e Francia. Date - programma - orari e tv. Si entra nel Vivo : Dopo le tre vittorie consecutive nelle prime tre partite degli Europei 2019 di Volley maschile, l’Italia osserva un giorno di riposo e si lancia verso i big match che concluderanno la fase a gironi. La nostra Nazionale ha sconfitto avversarie modeste come Portogallo, Grecia, Romania e ora ha nel mirino il doppio confronto con Bulgaria e Francia che sarà determinante per definire la classifica della Pool A e gli accoppiamenti per il ...

Huawei Mate 30 Pro si mostra dal Vivo con schermo waterfall e notch importante : A pochi giorni dalla presentazione ufficiale Huawei Mate 30 Pro è protagonista di un nuovo video che conferma alcune delle caratteristiche del suo display. L'articolo Huawei Mate 30 Pro si mostra dal vivo con schermo waterfall e notch importante proviene da TuttoAndroid.

Morgan : "La casa? Quello che mi è successo equivale a uno stupro. Ora Vivo tra gli insetti - a China Town" : “Sto molto male, non sono più lo stesso. Uno non ci pensa, ma Quello che mi è successo equivale a uno stupro. È identico”. Morgan non usa mezzi termini nel parlare della sua vicenda personale: il musicista qualche tempo fa è stato sfrattato da casa sua, un episodio che l’ha toccato particolarmente. Lo racconta in un’intervista ai Lunatici di Radio Due. “La casa è importante, ...

IFA 2019 : Asus presenta i nuovi ZenBook Duo e Pro Duo - ASUSPRO B9 - il Vivowatch SP ed altri prodotti : A IFA 2019 di Berlino, Asus ha svelato annunciato, svelato e consentito gli hands-on di tantissimi nuovi prodotti che andranno a far parte della line-up di questo e dei prossimi trimestri. Vi abbiamo già parlato della nuova linea ProArt, dedicata pricipalmente ai creatori di contenuti, ma l'evento ha lasciato spazio anche a prodotti più consumer oriented come i nuovi ZenBook Pro DUO, e a dispositivi smart per l'utilizzo quotidiano come il ...

Vivo e Realme pronte con smartphone con 6 fotocamere e Snapdragon 712 : Vivo V17 Pro dovrebbe arrivare sul mercato con ben 6 fotocamere, merntre per Realme Q ci sarà la Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 712. L'articolo Vivo e Realme pronte con smartphone con 6 fotocamere e Snapdragon 712 proviene da TuttoAndroid.

Louis Tomlinson ha promesso che presto canterà nuove canzoni dal Vivo : Parola di Louis The post Louis Tomlinson ha promesso che presto canterà nuove canzoni dal vivo appeared first on News Mtv Italia.

Vivo iQOO Pro è ufficiale con Snapdragon 855+ nelle varianti 4G e 5G : iQOO, il nuovo brand di Vivo ha annunciato lo smartphone iQOO Pro in due varianti, una con supporto 5G e l'altra con supporto 4G LTE. La versione 5G adotta una soluzione a 6 antenne che migliora la connettività 5G dello smartphone, quattro delle quali si trovano nella parte superiore del dispositivo mentre le altre due sono posizionate nella parte inferiore. L'articolo Vivo iQOO Pro è ufficiale con Snapdragon 855+ nelle varianti 4G e 5G ...

Ecco Redmi Note 8 e Redmi 8A in alcune foto dal Vivo : sembrano promettere bene : Redmi Note 8 e Redmi 8A sono due degli smartphone che il brand asiatico si prepara a lanciare sul mercato nella parte finale di quest'anno L'articolo Ecco Redmi Note 8 e Redmi 8A in alcune foto dal vivo: sembrano promettere bene proviene da TuttoAndroid.

Sicilia : continuano le giornate ecologiche di MareVivo e lo sviluppo del progetto Halikòs : L’entusiasmo e la grande capacità d’impegno dei volontari di Marevivo non si arresta neanche nel periodo estivo. Stamane nuova tappa delle giornate dedicate alla sensibilizzazione dei bagnanti per la tutela dei fiumi e del mare. Luogo prescelto per questo sabato di metà agosto la spiaggia di Borgo Bonsignore, località marittima del territorio di Ribera (AG), prossima alla Riserva naturale orientata Foce del fiume Platani, corso d’acqua ...

Foto eloquenti del Huawei Mate 30 Pro : le ultime immagini dal Vivo : Dovrebbe essere il 19 settembre il giorno del Huawei Mate 30 Pro, insieme al Mate 30, ed eccolo arrivare in Foto, questa volta da vivo. Stando a quanto riportato da 'Huawei Central', il dispositivo si mostra avvolta in una cover protettiva allo scopo di nascondere il più possibile il suo design originale. Sono evidenti le grandi curve del bordo, mentre sul versante sinistro il telefono monta un pulsante di accensione di colore rosso al di sotto ...

Incidente PozzoVivo – Spunta una nuova frattura - dai profili social del ciclista importanti aggiornamenti : “Domenico è in isolamento” : importanti aggiornamenti dai profili social di Domenico Pozzovivo: le ultime dopo il trasferimento a Lugano Domenico Pozzovivo è stato trasferito da Cosenza a Lugano dopo l’Incidente di qualche giorno fa che lo ha visto schiantarsi contro un’automobile. Il corridore della Bahrain Merida è sempre rimasto cosciente, ma le conseguenze fisiche riportare sono di una certa importanza. Pozzovivo, che non è mai stato in pericolo di ...

Incidente PozzoVivo – Il racconto del manager Scimone : “ho riprovato la stessa angoscia vissuta per Scarponi” : Che paura per Domenico Pozzovivo e tutti i suoi cari: il manager Scimone racconta l’angoscia vissuta dopo l’Incidente del suo corridore Domenico Pozzovivo e la sua famiglia dimenticheranno difficilmente il 12 agosto 2019: il corridore di Policoro è rimasto coinvolto in un terribile Incidente nelle strade di Cosenza, mentre si allenava per la Vuelta di Spagna, che adesso è invece costretto a saltare. Trasportato immediatamente ...

Risultati Europa League - la competizione entra nel Vivo : il programma completo : Risultati Europa League – Tre giorni fondamentali per l’Europa League, si giocano le gare di ritorno valide per i preliminari, la competizione entra nel vivo e le squadre più importanti iniziano a fare sul serio. Si inizia nella giornata di martedì con tre partite, trasferta dello Slovan Bratislava sul campo del Dundalk. Altre tre partite mercoledì con il Guimaraes impegnato davanti al pubblico amico. Il programma ricco è ...

