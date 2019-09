VIDEO MotoGP | GP Aragon 2019 | highlights e sintesi prove libere Yamaha e Valentino Rossi

VIDEO MotoGP - GP Aragon 2019 : la caduta innocua di Marc Marquez nelle prove libere del venerdì : Marc Marquez è stato il mattatore del primo giorno di prove sul tracciato di Aragon (Spagna), sede del 14° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato spagnolo, pur non avendo chiuso con il miglior crono delle FP2, Marc ha mantenuto il suo status di leader per costanza di rendimento e grande affinità con la Honda. Ecco che anche una scivolata in curva-8 è del tutto innocua e non va a intaccare le certezze dell’asso nativo di Cervera. ...

VIDEO Johann Zarco al posto di Jorge Lorenzo in Honda? Qualcosa più di una suggestione in MotoGP : Tiene banco in MotoGP un possibile cambiamento o giro di piloti che sarebbe clamoroso: il francese Johann Zarco al posto dello spagnolo Jorge Lorenzo? Perché no. La condizione dell’iberico in Honda è sempre più problematica e la differenza prestazionale tra il maiorchino e Marc Marquez imbarazzante. Ecco che potrebbe prefigurarsi questa situazione, anche perché il transalpino è senza sella per l’anno prossimo, dopo essere stato ...

MotoGp/ Streaming VIDEO e tv prove libere FP1 e FP2 Gp Aragon 2019 : MotoGp Streaming video e tv SkyGo prove libere FP1 e FP2 Gp Aragon 2019: orari tv, come seguire su Sky le sessioni in programma oggi venerdì 20 settembre.

MotoGp – Dalla tribuna un VIDEO spettacolare : il clamoroso salvataggio di Valentino Rossi al Gp di Misano : salvataggio alla… Marquez per Valentino Rossi al Gp di San Marino: il VIDEO diventa virale sul web Inizia oggi un nuovo appassionante weekend di motori: Formula 1 e MotoGp si divederanno lo scenario per quattro giorni di fuoco, a partire dalle conferenze stampa di oggi. In attesa di vedere nuovamente i piloti in pista, sui social circolano le immagini di un clamoroso salvataggio avvenuto domenica in pista a Misano. Non tutti, ...

VIDEO MotoGP - GP San Marino 2019 : highlights e sintesi della gara. Marquez vince - che battaglia con Quartararo! Valentino Rossi 4° : Marc Marquez ha vinto il GP di San Marino 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Misano intitolato a Marco Simoncelli. Lo spagnolo si è imposto al termine di un serratissimo duello con Fabio Quartararo che ha animato tutta la gara, il francese ha condotto a lungo e soltanto nell’ultimo giro ha subito il sorpasso decisivo dello spagnolo che ha allungato in classifica generale. Valentino Rossi non è riuscito ad andare ...

VIDEO MotoGP - Valentino Rossi GP San Marino 2019 : “Un grande peccato partire dietro - potevo essere nei primi 5” : Le qualifiche del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2019, vero e proprio tracciato di casa per Valentino Rossi, non sono certo andate come il Dottore avrebbe voluto. Il passo della Yamaha è competitivo e le sensazioni sono quelle giuste ma il divario dal compagno Viñales è stato molto accentuato durante tutto il weekend; come se non bastasse nella qualifica odierna chiusa al settimo posto si è assistito all’ennesimo capitolo della ...

VIDEO MotoGP - GP San Marino 2019 : qualifiche - highlights e sintesi. Incidente sfiorato tra Marquez e Rossi - Vinales in pole position : A Misano si sono disputate delle vibranti qualifiche valide per il GP di San Marino 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Spettacolo puro con Maverick Vinales che ha conquistato la pole position davanti al sorprendente Pol Espargarò e a Fabio Quartararo, le Yamaha sono le grandi favorite per la vittoria nella gara di domani come testimonia anche il buon quarto posto di Franco Morbidelli ma a ...

MotoGp – Valentino Rossi svela il casco speciale per il Gp di San Marino : ‘piada’ e anguria per un “Menu Misano” completo [FOTO e VIDEO] : Valentino Rossi svela il suo nuovo casco speciale per il Gp di San Marino: un fantastico omaggio a Misano L’attesa è finalmente terminata! Valentino Rossi, qualche minuto prima di salire in sella alla sua M1 per la terza sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini ha svelato il suo casco speciale per questo appuntamento di casa. Il Dottore ha deciso di omaggiare la terra romagna in pista a Misano, con ...

MotoGp – Valentino Rossi svela il casco speciale per Misano : ‘piada’ e colori speciali per il Gp di San Marino [FOTO e VIDEO] : Valentino Rossi svela il suo nuovo casco speciale per il Gp di San Marino: un fantastico omaggio a Misano L’attesa è finalmente terminata! Valentino Rossi, qualche minuto prima di salire in sella alla sua M1 per la terza sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini ha svelato il suo casco speciale per questo appuntamento di casa. Il Dottore ha deciso di omaggiare la terra romagna in pista a Misano, con ...

VIDEO MotoGP - GP San Marino 2019 - Alex Rins : “In Suzuki mi sento come a casa - è come se fossimo una famiglia” : Alex Rins, tra una pausa e l’altra dalle sue attività nel GP di San Marino, si ferma a parlare del rapporto con il suo team. E sono parole molto importanti, le sue, che testimoniano l’ambiente felice: “Tante componenti umane sono come la mia famiglia: quando è il momento di scherzare si scherza, quando si deve lavorare si lavora forte“. Non è difficile intuire che sia questo uno dei motivi fondamentali per i quali ...

VIDEO MotoGP - GP San Marino 2019 - Morbidelli su Quartararo : “Una bega - ma allo stesso tempo mi spinge a migliorare” : E’ un Franco Morbidelli tranquillo, quello che nel paddock si mette tranquillamente a conversare in merito al suo compagno di squadra, il nizzardo Fabio Quartararo. “E’ una bega, ma è uno stimolo allo stesso tempo perché ti spinge a far meglio, a migliorarti in molte cose“: questo il pensiero del pilota romano, ieri quinto nelle FP2 a oltre 7 decimi da Maverick Viñales e a 698 millesimi dal francese. Prestazioni che, ...

MotoGp/ Streaming VIDEO Sky Go qualifiche - FP3 e FP4 Gp San Marino 2019 Misano : MotoGp Streaming video Sky Go qualifiche, FP3 e FP4 GP San Marino 2019 Misano: gli orari tv, come seguire le sessioni, oggi sabato 14 settembre 2019,.

VIDEO Danilo Petrucci - MotoGP : “Siamo più in difficoltà del solito - non abbiamo il passo dei primi” : Il weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 è cominciato in salita per la Ducati e per Danilo Petrucci, relegato in nona posizione al termine della prima giornata di prove libere. Il ternano è stato il migliore dei piloti Ducati nella classifica combinata ma il distacco accumulato rispetto alle posizioni di vertice è davvero molto ampio. Di seguito il VIDEO dell’intervista rilasciata da Danilo Petrucci ai ...

VIDEO Fabio Quartararo - MotoGP : “Soddisfatto del secondo tempo - ma non ho un buon feeling all’anteriore” : Fabio Quartararo chiude al secondo posto complessivo il venerdì del Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP e, per l’ennesima volta, impressiona tutto il Circus. Sul circuito di Misano il francese ha chiuso a pochi millesimi dal miglior tempo di Maverick Vinales ma, come ha spiegato ai microfoni di Sky Sport, ha ammesso di avere difficoltà con la sua M1 a livello di anteriore e grip. Se riuscirà a risolvere questi nei, quindi, sarà ...