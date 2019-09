Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 18 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 20 SETTEMBRE 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO SOSTENUTO CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA LUNGHE CODE SULL’INTERO ARCO NORD ORIENTALE DEL QUADRANTE TRA CASSIA E PRENESTINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO ...

