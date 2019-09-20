romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 15:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #20-09-2019 - LuceverdeRadio : [AGG] A14 Pescara Ancona viabilità ripristinata traffico tornato regolare tra Bivio A25 Roma-Pescara e Pescara Nor… -
Dalla Rete Google NewsSicilia: completata seconda fase lavori fiume San Leonardo - Affaritaliani.it
Sicilia: completata seconda fase lavori fiume San Leonardo Affaritaliani.it
Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - E' stata completata, con i finanziamenti della Regione Siciliana, la seconda fase dei lavori di ricostruzione del collegamento sul ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 20 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E, AVANTI, TRA LA BUFALOTTA E L’AUTOSTRADA A24; CODE SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA L’EUR E VIA DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 20 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA APPIA E DIRAMAZIONE Roma SUD RALLENTAMENTI A BORGHESIANA SU VIA DI VERMICINO TRA VIA CASILINA E VIA ENRICO FERMI IN ENTRAMBI I SENSI RIMANIAMOO SULLA CASILINA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA DIREZIONE Roma, RICORDIAMO LA CHIUSURA AL TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 20 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA FLAMINILA TROVIAMO CODE TRA MALBORGHETTO E PRIMAPORTA IN DIREZIONE Roma A CAUSA DI LAVORI MENTRE SULLA PONTINA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA SULLA CASILINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 20 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI All’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE PERMANGO CODE TRA RomaNINA E APPIA A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE , QUALCHE PROBLEMA ANCHE IN ESTERNA CON CODE TRA APPIA E TUSCOLANA E A SEGUIRE TRA CASILINA E TIBURTINA MOLTO TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO CON CODE A TRATTI TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 20 SETTEMBRE 2019 ORE 09:35 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI All’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, INIZIAMO DAL RACCORDO, MOLTO TRAFFICATA LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA Roma FIUMICINO E NOMENTANA; QUALCHE PROBLEMA ANCHE IN INTERNA ,TROVIAMO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E PONTINA MOLTO TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO CON CODE PER TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 20 SETTEMBRE 2019 ORE 09:05 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI All’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, INIZIAMO DAL RACCORDO, MOLTO TRAFFICATA LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA Roma FIUMICINO E NOMENTANA; QUALCHE PROBLEMA ANCHE IN INTERNA ,TROVIAMO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E PONTINA MOLTO TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO CON CODE IN AUMENTO PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 20 SETTEMBRE 2019 ORE 08:35 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI All’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, INIZIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA TROVIAMO CODE TRA BUFALOTTA E A24 E A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E PONTINA ;QUALCHE PROBLEMA ANCHE IN ESTERNA,SI RALLENTA TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA MOLTO TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 20 SETTEMBRE 2019 ORE 08:05 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI All’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, INIZIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA TROVIAMO CODE TRA NOMENTANA E A24 E TRA CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E AURELIA E A SEGUIRE TRA Roma FIUMICINO E OSTIENSE MOLTO TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 20 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, INIZIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA TROVIAMO CODE TRA CASILINA E LAURENTINA MENTRE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD SI STA IN CODA DA TORRENOVA VERSO IL RACCORDO MOLTO TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA VERSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 19 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA INTENSA LA CIRCOLazioNE SUL RACCORDO, IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E APPIA E PIÙ AVANTI TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE; IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA. SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI PROCEDE A RILENTO TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma. SULLA COLOMBO SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 19 SETTEMBRE 2019 ORE 19:35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI ANCORA MOLTO TRAFFICATO IL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TIBURTINA. IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E A24 Roma TERAMO E PIÙ AVANTI INCOLONNAMENTI TRA ORENESTINA E APPIA. SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 19 SETTEMBRE 2019 ORE 19:05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO IN ESTERNA ABBIAMO ANCORA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E CENTRALE DEL LATTE, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLazioNE NEL TRATTO APPIA-PRENESTINA. MOLTO TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA TRIONFALE E SALARIA, PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA NOMENTANA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 19 SETTEMBRE 2019 ORE 18:35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E CENTRALE DEL LATTE, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLazioNE NEL TRATTO DIRAMAZIONE Roma SUD-TIBURTINA. IN INTERNA CODE TRA TRIONFALE E SALARIA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA. DISAGI PER COLORO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 19 SETTEMBRE 2019 ORE 18:05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio POMERIGGIO COMPLICATO A CAUSA DELLE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E TIBURTINA; IN INTERNA SI STA IN CODA TRA TRIONFALE E SALARIA, PIÙ AVANTI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI A PARTIRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 19 SETTEMBRE 2019 ORE 17:35 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio POMERIGGIO CARATTERIZZATO DALLE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO; PIOVE INFATTI SU GRAN PARTE DELLA Regione, UN INVITO DUNQUE A MODERARE LA VELOCITÀ E A MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE. ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO, INIZIANDO DA DALLA A1 Roma NAPOLI RALLENTAMENTI TRA IL ...