Valentina Vignali fiume in piena su malattia | Giulia De Lellis e Nadia Toffa | “Sconforto”

Valentina Vignali e la malattia : "Non mi sono mai abbattuta" : Concorrente del Grande Fratello 16 e cestista, Valentina Vignali ha deciso di raccontare la sua esperienza con il tumore alla tiroide nel libro Forti come noi, in uscita il 24 settembre. Ecco cosa ha dichiarato a Giulio Pasqui di Spy: "Non mi sono mai abbattuta e ora ne parlo con la speranza di dare un po' di coraggio alle persone che devono affrontare un percorso di radioterapia come il mio. [...] La scoperta risale al 2012: ormai sono ...

Pomeriggio 5 - Valentina Vignali ricorda il tumore : “Stavo male” : Valentina Vignali ospite a Pomeriggio Cinque: il ricordo della malattia Valentina Vignali è stata una degli ospiti di oggi di Pomeriggio 5. L’ex concorrente di Barbara d’Urso non poteva di certo mancare nel talk dedicato all’alimentazione e ai tumori, visto che purtroppo sono due argomenti che la riguardano da vicino. Tempo fa, infatti, alla sportiva fu diagnosticato un tumore alla tiroide. E’ un argomento che mi tocca ...

Valentina Vignali commenta la rottura tra Ambra e Kikò : 'Li ho visti insieme - sembrava ok' : Oggi, mercoledì 11 settembre, è andata in onda su Canale 5 un'altra puntata di Pomeriggio 5, condotta da Barbara D'Urso. Gli ospiti presenti in studio sono stati Giovanni Ciacci, Flavia Vento e Valentina Vignali per commentare le ultime vicende di gossip. Immancabile, il riferimento alla rottura tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli. Tra i presenti, è intervenuta la Vignali, la quale insieme a loro ha vissuto l'esperienza del Grande Fratello 16. La ...

A Pomeriggio 5 Giovanni Ciacci Attacca Valentina Vignali : Ma Che Cafonata Pazzesca! : Nella puntata di Pomeriggio 5 dedicata al fenomeno influencer Giovanni Ciacci ha criticato alcuni video postati da Valentina Vignali. Ecco cosa è successo nella diretta da Barbara D’Urso! Influencer sì, influencer no: è questo il tema centrale della puntata di oggi di Pomeriggio 5. Un fenomeno che impazza in tutto il mondo e del quale Chiara Ferragni è certamente la più grande testimonial. Ma è giusto che personaggi senza nessuna ...

Pomeriggio Cinque : Giovanni Ciacci stronca Valentina Vignali : Giovanni Ciacci boccia Valentina Vignali a Pomeriggio 5: “Una cafonata!” A Pomeriggio Cinque sono arrivati gli influencer! Barbara d’Urso, nel talk dedicato alla cronaca rosa, ha invitato alcuni dei più famosi influencer del web, mostrando in studio ciò che sono soliti fare su Instagram. Tra gli ospiti, ovviamente, non poteva mancare Valentina Vignali, ex concorrente del Grande Fratello 16 e nota sportiva. In onda, come ...

Valentina VIGNALI/ "Influencer? Giulia De Lellis fa vendere ma..." - Pomeriggio 5 - : VALENTINA VIGNALI, oggi ospite a Pomeriggio 5, difende gli influencer. "C'è tanto trash su Instagram, ma Giulia De Lellis fa vendere. Io..."

Valentina Vignali squarciacuore : perizoma ‘invisibile’ e fondoschiena di marmo : La cestista Valentina Vignali sa sempre come regalare ai suoi fan scatti hot e pose sexy. L’ultima foto pubblicata su Instagram ha decisamente alzato la temperatura.È tornata in splendida forma dicendo addio ai chiletti di troppo, accumulati con l’esperienza al Grande Fratello. All’interno della casa in molti l’avevano criticata per aver preso dei chili. In primis Francesca Cirpiani, che in un post pubblicato sui social aveva fatto il confronto ...

Valentina Vignali pubblicherà il suo primo libro racconterà la sua vita : Valentina Vignali pubblicherà un libro. Come ha detto da “Il Giornale”, Valentina starebbe lavorando a questo progetto da oltre un anno. Il libro si intitolerà “Forti Come Noi” e racconterà degli anni più belli ma anche più complicati di Valentina, sin da quando era bambina. “Racconterò tutta la mia vita da quando sono piccola, nel libro racconterò anche del tumore alla tiroide, di tutte le fasi della malattia, come l’ho scoperto, come ...

Forti Come Noi - il primo libro di Valentina Vignali : Anche Valentina Vignali pubblicherà un libro, cavalcando l'onda di successo dovuta alla sua partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello. Come spiegato da Il Giornale, Valentina starebbe lavorando a questo progetto da oltre un anno. Il libro si intitolerà Forti Come Noi e racconterà degli anni più belli ma anche più complicati di Valentina, sin da quando era bambina. "Racconterò tutta la mia vita da quando sono piccola, nel libro ...

Gf - Valentina Vignali annuncia l'uscita del suo libro sul cancro : Forti come noi : L'ex gieffina ha annunciato in rete l'imminente uscita del suo libro, in cui parla della malattia che l'ha colpita alla tiroide. Dopo essere diventata una protagonista della sedicesima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara d'Urso, Valentina Vignali è tornata a far parlare di sé. Questa volta l'ex gieffina mette in subbuglio la rete dopo aver annunciato ai suoi fedeli sostenitori di attendere l'imminente uscita del suo ...