Usa | sparatoria a Washington Dc | un morto e 5 feriti

Usa - sparatoria ad Albuquerque - 3 morti : 8.48 Tre persone sono morte e altre due sono rimaste ferite durante una sparatoria ad Albuquerque, nello stato del New Mexico. Lo ha reso noto la polizia, aggiungendo che uno dei feriti è in gravi condizioni e che nella sparatoria sarebbero coinvolte due persone.

Usa : stampa - autore sparatoria Texas identificato : Washington, 1 set. (AdnKronos) – L'autore della sparatoria in Texas, che ha fatto sette morti e ferito altre 22 persone, si chiamerebbe Seth Aaron Ator e avrebbe 36 anni. Lo riferiscono media Usa. Il capo della polizia di Odessa, Michael Gerke, durante la conferenza stampa di oggi non aveva rivelato l'identità del sospetto. La polizia ha detto che il sospetto, morto nell'attacco, aveva precedenti penali.

Usa : bilancio sparatoria in Texas si aggrava - 7 i morti : Huston, 1 set. (AdnKronos/Xinhua) – Si aggrava il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta in Texas. Domenica mattina una delle vittime, ricoverata al Midland Memorial Hospital, è morta portando così il bilancio a sette morti al quale si aggiunge l'autore della strage. Cinque persone sono state uccise ad Odessa, tra cui il tiratore e tre a Midland.

Usa - sparatoria in Texas : 5 morti e 21 feriti tra Odessa e Midlan. La polizia uccide il killer : Ha aperto il fuoco a casaccio da un veicolo in movimento fra le città di Midlan e Odessa, dopo essere fuggito a un controllo stradale. E sotto i suoi colpi sono cadute 5 persone, mentre altre 21 sono rimaste ferite. Ad appena quattro settimane dalla strage di El Paso, una nuova sparatoria – ancora in Texas – scuote gli Stati Uniti. Il killer, che avrebbe colpito anche un bambino di 17 mesi, è un uomo bianco sui 30 anni: gli agenti di ...

Alabama (Usa) : sparatoria al campus - due morti : È di due morti e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta la notte scorsa presso il campus della Alabama State University. Lo rende noto il sergente della polizia di Montgomery, Jarrett Williams. Un uomo è deceduto sul posto al momento della sparatoria, mentre un altro è stato dichiarato morto dopo essere stato trasportato in ospedale. Altri tre uomini sono stati trasportati presso il locale nosocomio, due di loro sono in pericolo di ...

Usa - sparatoria in Alabama - 2 morti : 10.50 Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria in Alabama avvenuta la notte scorsa vicino al campus della Alabama State University: lo ha reso noto la polizia di Montgomery. Un uomo è deceduto sul posto, mentre un altro è morto in ospedale. Altri due uomini sono stati ricoverati in ospedale e sono in pericolo di vita mentre un terzo è fuori pericolo. Per il momento non si hanno informazioni sul motivo ...

?Usa - sparatoria vicino all'Università dell'Alabama : due morti : Ancora una sparatoria negli Usa. Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta vicino all'Università dell'Alabama, negli Stati Uniti. Lo rende noto...

Usa : Nove morti e 16 feriti in una nuova sparatoria in Ohio : Nove persone sono morte e altre 16 sono state ferite questa domenica a causa di una sparatoria vicino al centro della città di Dayton (Ohio, USA), in una zona di…

Usa - sparatoria in un bar dell'Ohio : 9 morti - ucciso l'assalitore - 16 feriti : Ancora terrore negli Usa. Un'altra sparatoria a Dayton in Ohio, con 9 morti e 16 feriti. È quanto segnalano i media locali a poche ore dalla strage a El Paso. Stando agli ultimi...

