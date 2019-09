Usa | nuovi guai per Trump | “Promesse a Kiev in cambio di un’indagine sul figlio di Biden”

Migranti - nuovi sbarchi a LampedUsa. Ocean Viking ne soccorre altri 36 e chiede un porto sicuro : Proseguono gli sbarchi autonomi a Lampedusa: l'ultimo è quello di una barca in legno con a bordo 27 Migranti. E sull'isola rimane il problema del sovraffollamento dell'hotspot. Intanto la Ocean Viking ha soccorso, su richiesta delle autorità maltesi, altre 36 persone in mare: l'imbarcazione chiede un porto sicuro a Italia e Malta per far sbarcare 218 persone.Continua a leggere

Proseguono gli sbarchi autonomi a Lampedusa: l'ultimo è quello di una barca in legno con a bordo 27 Migranti. E sull'isola rimane il problema del sovraffollamento dell'hotspot. Intanto la Ocean Viking ha soccorso, su richiesta delle autorità maltesi, altre 36 persone in mare: l'imbarcazione chiede un porto sicuro a Italia e Malta per far sbarcare 218 persone.

Ci sono stati Nuovi sbarchi sull'isola di Lampedusa, e la situazione inizia a diventare tesa, con l'hotspot locale che rimane al collasso e il personale di polizia insufficiente: nella scorsa notte sono sbarcate 28 persone, dopo essere state salvate a un miglio circa dall'isola grazie all'intervento di una motovedetta della Guardia di finanza. Intanto nella serata di ieri un gruppo di tunisini ha organizzato un sit-in di protesta

Nuovo sbarco a Lampedusa, dove sono arrivati un'altra trentina. Soccorsi da una motovedetta della Guardia di Finanza. Tra loro anche 8 donne ed un bimbo. Il nuovo sbarco peggiora la situazione all'Hotspot dell'isola, a contrada Imbriacola: pensato per 95 persone, ne ospita al momento 240. Dopo ieri sera anche oggi diversi tunisini hanno fatto un sit-in davanti alla chiesa madre Lampedusana, chiedendo di non essere rimpatriati.

Si fa sempre più critica la situazione a Lampedusa. I numeri, impietosi, confermano quanto già emerso nei giorni scorsi e cioè che l'isola rischia di essere travolta da una repentina impennata di sbarchi, autonomi e non. Il primo numero descrive appieno ancora una volta il contesto in cui si trova il locale centro d'accoglienza: a fronte di una capienza massima di 95 persone, attualmente all'interno sono ospitati 240 migranti.

Il primo cittadino di Lampedusa, Totò Martello, lancia l'allarme: "Il centro d'accoglienza accoglie più del doppio rispetto alle sue capacità, l'isola non può essere lasciata sola" Non solo i migranti che arrivano dalle navi delle Ong, bensì anche quelli che approdano con sbarchi autonomi: Lampedusa, che anche nei mesi più quieti non ha mai smesso di assistere all'arrivo di mezzi e gommoni dall'Africa

Ieri sono state introdotte tariffe aggiuntive tra Stati Uniti e Cina, ma i mercati confidano su un imminente riapertura delle trattative tra le due potenze sul fronte del commercio internazionale. La Borsa di Shanghai è salita sulla scorta dell'attività manifatturiera migliore delle attese.

Entrati in vigore alle 24 i nuovi dazi decisi dagli Stati Uniti sulle merci importate dalla Cina. Le nuove tasse del 15% si applicano su un import di circa 112 miliardi di dollari. Oltre i due terzi dei beni di consumo importati dalla Cina sono già soggetti a imposte più elevate. Le nuove misure colpiranno anche la spesa per i consumi, cosa che, nelle prime fasi della guerra commerciale con Pechino, l'amministrazione Trump aveva evitato

Il presidente Usa, Trump, ha confermato l'entrata in vigore dei nuovi dazi commerciali sulle importazioni cinesi a partire da domani. Nonostante i segnali di distensione lanciati nei giorni scorsi da entrambe le parti, negli States scatteranno tariffe del 15% su circa 112 miliardi di dollari di prodotti importati dalla Cina. Trump ha dichiarato che le trattative commerciale con Pechino hanno aiutato a limitare la violenza ad Hong Kong

Il ministero del Commercio cinese tuona contro l'annuncio Usa di nuovi aumenti dei dazi, che colpirebbero l'import di beni "made in China" per 550 miliardi di dollari. "Questo protezionismo commerciale unilaterale e prepotente e l'estrema pressione da parte americana violano l'intesa dei capi di Stato di Cina e Usa, raggiunta a Osaka", sostiene Pechino. "Gli Stati Uniti subiranno le conseguenze di queste azioni".

Nuove tariffe su 75 miliardi di beni. Powell: faremo di tutto per evitare la recessioneIl presidente: imprese, trovate alternative. E sulla Fed: chi è nostro il nemico, Xi o Jay?

Sarebbero almeno sette gli incendi sospetti da novembre 2018. Il gigante del commercio contro la società di Elon Musk che ha assorbito Solar City

