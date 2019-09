Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019) Iniezioni da lunedì prossimo eal 10 ottobre per più di mille. La Federal Reserve annuncia una serie di aste per fornire liquidità alle banche, attraverso pronti contro termine (repo) a uno e 14 giorni. Un piano che segue quattro giorni consecutivi di iniezioni da 75dil’uno per stabilizzare i tassi sulinterrio, come non succedeva dalla crisi del 2008. Il sistema è carente dima rispetto a un decennio fa, spiega il Sole 24 Ore, la colpa non è delle banche in crisi, bensì di una serie di fattori. Il primo è il combinato disposto della riduzione del bilancio della Fed – che dopo la fine del Quantitative easing ha smesso di comprare titoli – e della politica fiscale espansiva di Trump, finanziata con l’emissione di nuovi titoli di stato che ha drenato liquidità dal sistema. Con il risultato di prosciugare le ...

sputnik_italia : Gli #Usa impongono sanzioni alla Banca Centrale iraniana - Again97962856 : @fattoquotidiano La crisi USA del 2008 ha messo in ginocchio anche l’Europa... La banca centrale sceglie bene le strategie - ANDREAZANETTIN : RT @fattoquotidiano: Usa, la banca centrale inonda il mercato di dollari: almeno 75 miliardi al giorno fino al 10 ottobre per garantire liq… -