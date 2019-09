Usa | Colt sospende la produzione di fucili AR-15 destinati a civili Sono le armi delle

Dati Viminale - a settembre aumentano gli sbarchi. Hotspot LampedUsa in difficoltà : Per la prima volta nel 2019, il numero di migranti sbarcati in un mese è superiore al corrispondente mese nel 2018. A settembre 2019, secondo il cruscotto statistico del Viminale aggiornato a oggi, sono sbarcate finora 1.435 persone, contro i 947 sbarcati del settembre 2018. Un aumento del 51%, in controtendenza rispetto a un trend di forte diminuzione che sembrava consolidato.In totale, nel 2019 i migranti sbarcati sono stati 6.570, ...

Renzi - Crepet : “È inascoltabile e incoerente - mi fa paura”. E accUsa politica e media : “Questo Paese è vergognoso - ormai non voto più” : Durissima invettiva dello psichiatra Paolo Crepet contro la politica italiana e i media, nel corso della trasmissione Coffee Break, su La7. Il conduttore Andrea Pancani gli chiede un commento su una sintesi-video incentrata sul curriculum politico di Renzi. Crepet è implacabile: “E’ inascoltabile. Fa paura. Fa paura un’Italia in cui il lunedì si dice una cosa e il martedì un’altra. L’autorevolezza che la politica ...

Che fine ha fatto Streghe? Il palinsesto di Rai2 (ancora) stravolto a caUsa dei bassi ascolti : Anche le sorelle Halliwell sono finite in panchina e il pubblico è già sul piede di guerra: che fine ha fatto Streghe? La serie tv doveva fare parte del palinsesto autunnale della rete in mano a Carlo Freccero ma niente è andato come previsto e così si corre nuovamente ai ripari stravolgendo tutto. Con un post pubblicato su Twitter arriva l'annuncio ufficiale che il pomeriggio di Rai2 vedrà nuovamente Streghe finire fuori dai giochi seguendo il ...

“Ascoltatori” di SUsanna Tartaro : il libro che racconta le vite dentro e oltre la radio : La radio è parte della vita di ognuno di noi. Si tratta di un mezzo profondamente attuale: questo perché dietro ogni voce si nasconde una storia, ed ogni storia può portare qualcosa di nuovo. Susanna Tartaro ha trasformato questa idea in un libro, pubblicato da Add Editore, in cui le vite di chi ama la radio si intrecciano grazie ad una semplice operazione: ascoltare. L'autrice ci ha spiegato cosa ha significato nel suo lavoro alla radio, e nel ...

Vieni da me - Balivo in difficoltà con Alda D’EUsanio : “Basta!” : Vieni da me, Caterina Balivo in difficoltà con Alda D’Eusanio: “No dai, basta!” È stata un’intervista movimentata quella di oggi fatta da Caterina Balivo ad Alda D’Eusanio nella rubrica “La Lavatrice: panni sporchi lavati in tv” di Vieni da me. Nel corso dell’intervista, infatti, Alda ha più volte detto delle parolacce. All’ennesima, la Balivo – visibilmente in difficoltà – le ...

Governo Conte 2 - le difficoltà non tarderanno. E la caUsa non si trova nella maggioranza : di Andreina Fidanza Con la nascita dell’esecutivo presieduto da Giuseppe Conte e la nomina di Paolo Gentiloni a Commissario europeo per gli affari economici e monetari, si sta delineando per il Bel Paese una stagione politica di un certo peso internazionale. Utopistica fino ad un mese fa, sempre più concreta e con tanto di endorsement da più di una cancelleria europea nella settimana appena trascorsa. Ma se sul fronte europeo tutto sembra ...

Surfista in difficoltà salvato a Marina di RagUsa : Gli uomini della Protezione civile sono intervenuti sabato pomeriggio per salvare un Surfista a Marina di Ragusa

Ascolti tv - dati auditel del 3 settembre : vince il film ScUsate se esisto : Ascolti tv, prime time La divertente pellicola Scusate se esisto! con Raoul Bova e Paola Cortellesi in onda su Rai1 ha vinto la gara degli Ascolti del 3 settembre facendo segnare 2.883.000 telespettatori e il 14,08% di share. Mentre la seconda parte della miniserie La verità sul caso Harry Quebert di Canale 5 è stata vista da 2.584.000 telespettatori pari al 12,66%. Terzo gradino del podio per Italia 1 dove Chicago Fire ha ottenuto 1.403.000 ...

Ascolti TV | Martedì 3 settembre 2019. ScUsate se esisto 14.1% - La Verità sul caso Harry Quebert 12.7% - il Festival di Castrocaro fermo al 5.5% : La Verità sul caso Harry Quebert - Patrick Dempsey Su Rai1 Scusate se esisto ha conquistato 2.883.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale 5 La Verità sul caso Harry Quebert ha raccolto davanti al video 2.584.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Rai2 il Festival di Castrocaro ha interessato1.009.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.403.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 ...

Ascolti Tv Martedì 3 settembre - ScUsate se Esito (14.1%) meglio di Quebert (12.7%) - male Castrocaro (5.5%) : Ascolti Tv Martedì 3 settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Scusate se esisto – Rai 1 – 2.883 milioni e 14.1% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln La verità sul Caso Harry Quebert 1a Tv Free 2 ep. – Canale 5 – 2.584 milioni e 12.7% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Chicago Fire 1a Tv free- Italia 1 – 1.403 milioni e 6.5% 15-64 ...

Ascolti TV | Martedì 3 settembre 2019. ScUsate se esisto 14.1% - La Verità sul caso Harry Quebert 12.7% : La Verità sul caso Harry Quebert - Patrick Dempsey Su Rai1 Scusate se esisto ha conquistato 2.883.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale 5 La Verità sul caso Harry Quebert ha raccolto davanti al video 2.584.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Rai2 il Festival di Castrocaro ha interessato1.009.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.403.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 ...

Usa - accoltellato in carcere l’assassino di Bob Kennedy : ricoverato in condizioni stabili : È stato accoltellato in carcere Sirhan Sirhan, l’assassino di Bob Kennedy. ricoverato d’urgenza in ospedale, si trova ora “in condizioni stabili”, come hanno fatto sapere i funzionari del penitenziario di San Diego, in California, in cui l’uomo si trova detenuto da 50 anni con l’accusa di omicidio. L’aggressione è avvenuta alle 2.21 ora locale: “Gli agenti hanno risposto rapidamente e hanno trovato ...

Usa - accoltellato killer Bob Kennedy : 11.00 Sirhan Bishara Sirhan, l'assassino di Bob Kennedy, è stato accoltellato nel carcere di San Diego, dove si trova da oltre 50 anni per scontare l'ergastolo. Le sue condizioni sono definite stabili. Sirhan, oggi 75enne, uccise Kennedy il 5 giugno 1968. Dopo l'arresto dichiarò che aveva agito per il fatto che Kennedy sosteneva Isralel. Venne condannato a morte, ma la pena fu comminata in ergastolo dopo l'abolizione della pena capitale nello ...

Apple si scUsa : “Stop agli ascolti di Siri - ecco come miglioreranno” : Il programma di qualità dell'assistente della Mela riprenderà in autunno ma solo per chi lo vorrà e affidandosi a dipendenti interni. Nel frattempo sono state licenziate centinaia di persone legate a società appaltatrici: erano le orecchie dell'assistente