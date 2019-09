Un' infanzia dura ma a 6 anni già pensavo in grande Non mi sono mai concessa il

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 20 settembre 2019) “Quando sopravvivi, non hai più paura di niente”. È il messaggio che ho ricevuto da un amico che ha visto il documentario sulla mia vita. Trovo questa frase molto vera”. È il giorno della vigilia della sua sfilata milanese, eppure Elisabetta Franchi, stilista e imprenditrice a capo dell’omonimo brand con un fatturato di circa 123 milioni di euro e una distribuzione capillare di 84 negozi monomarca dislocati nelle città più importanti del mondo, trova il tempo di raccontarsi ad HuffPost. Ci raggiunge al telefono al termine di una giornata fervida di preparativi, ma la sua voce è squillante. Ce la immaginiamo con lo sguardo ceruleo, gli occhi di tigre che la vita le ha regalato e che leserviti per affrontare un percorso tutt’altro che in discesa. “Non ho avuto una vita semplice. Molti guardano il ...

