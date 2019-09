Una app contro lo spreco | arriva anche in Italia «Too Good To Go»

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 20 settembre 2019)la applo. Sono ancora freschi e buonissimi, ma non possono più essere venduti. Ma, se finora gli alimenti prodotti da ristoranti, bar, forni, pasticcerie, supermercati e hotel, a fine giornata finivano nella pattumiera, adessola app che li rimette in commercio. Si chiama «TooTo Go» (appunto, «troppo buono per essere buttato»), è nata nel 2015 in Danimarca, è già presente in nove Paesi europei con 8 milioni di utenti e, finalmente, oggi sbarcain. È un' app studiata per permettere di recuperare e rivendere online, a prezzo ribassato, il cibo invenduto di bar, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati ed hotel. I ristoratori e i commercianti di prodotti freschi iscritti alla app, a fine giornata, costruiscono le loro «Magic Box», bag con una selezione a sorpresa di cibi e piatti ...

poliziadistato : È stato grazie a una segnalazione fatta tramite l’app 'You Pol' della #PoliziadiStato che gli agenti del commissari… - infocamere : #SPID è la chiave di accesso a tutti i servizi #online della #PA Una #password tantissimi servizi: ??… - tivusat_tv : ?? Come si vede una palla ovale su una tv rettangolare? Perfettamente! ?? I Mondiali di #rugby sono in esclusiva sull… -