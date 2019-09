Un ponte tra gli USA e l’Italia per le cure dei tumori ematologici | nasce la SOHO Italy

Autostrade - la buonuscita a Castellucci è un’offesa ai morti e agli sfollati di ponte Morandi : 13 milioni di euro, più sette di stock option, più la casa e la macchina per un anno, la copertura assicurativa e le spese legali: solo a noi sembra eccessivo per un manager sotto indagine per il crollo del Ponte Morandi e che ha risarcito 252 famiglie sfollate con un milione e mezzo di euro complessivo? Sarà il capitalismo, bellezza, ma a noi fa orrore.Continua a leggere

Autostrade : oggi pomeriggio Cda Edizione - all’esame vicenda ponte Morandi : Treviso, 16 set. (AdnKronos) – E’ previsto per oggi pomeriggio alle 15, nella sede di Piazza Duomo a Treviso, il cda di Edizione Srl, l’holding della famiglia Benetton, che detiene il 30,25% di Atlantia, che a sua volta controlla Autostrade per l’Italia. Un cda ordinario, già previsto da tempo, ma che non potrà non esaminare le ultime vicende relative alle diverse indagini in corso dopo la tragedia del crollo del ...

Altopascio - inaugurata la foresteria affacciata sugli scavi archeologici : un ponte ideale tra i pellegrini di oggi e di ieri della via Francigena : Un ostello sulla via Francigena, a due passi da un sito archeologico: a Badia Pozzeveri, frazione di Altopascio in provincia di Lucca, è nato l’Hostal Badia, una foresteria accanto all’antica abbazia di San Pietro, ponte ideale tra i pellegrini di oggi e quelli che nei secoli hanno percorso la via che portava a Roma. Una località ricca di storia, sede della prima scuola internazionale d’Italia per lo scavo antropologico di sepolture, dove ...

Autostrade - il caso manutenzione del ponte Giustina. Gip : ‘Logica commerciale prevale sulla sicurezza - in spregio a pubblico servizio’ : “Devo spendere il meno possibile”. Emergono con “prepotenza” da un episodio del 2017 riportato nell’inchiesta-bis sul crollo del ponte Morandi le “logiche commerciali” che, secondo il gip del tribunale di Genova Angela Maria Nutini, gli uomini di Autostrade e Spea seguono in materia di manutenzioni. Una logica che “guida” e “indirizza” i comportamenti e “prevale sulla ...

ponte San Michele di Paderno : apertura al traffico di auto e moto anticipata all’8 novembre : “Il Ponte San Michele fra Paderno e Calusco d’Adda riaprirà al traffico veicolare l’8 novembre 2019, con un mese di

Report falsi su viadotti Autostrade - l’indagato disse : “Non è possibile una superficialità così spinta dopo il crollo del ponte Morandi” : “Non è possibile una superficialità così spinta dopo il 14 agosto”. A parlare è Andrea Indovino, addetto all’ufficio Controlli Strutturali di Spea Engineering, tra i destinatari delle misure emesse dal gip di Genova Angela Maria Nutini. Ha dubbi sulla stabilità del viadotto Pecetti sulla A26 (Genova-Gravellona Toce a Mele) in relazione al passaggio di un trasporto eccezionale (21-22 ottobre 2018) e quando si trova a redigere la ...

L'inchiesta sul crollo di ponte Morandi ne ha prodotta un'altra su altri due viadotti : È stato aperto un nuovo filone d'indagine sulla tragedia del Ponte Morandi. False attestazioni sui controlli dei viadotti autostradali prima e dopo il crollo. La Guardia di Finanza di Genova sta eseguendo 9 misure cautelari, perquisizioni e sequestri nell'ambito dell'indagine "bis", scaturita dalla principale inchiesta sul disastro di Genova del 14 agosto del 2018 che ha provocato la morte di 43 persone. L'ordinanza è firmata dal ...

ponte Morandi : arresti e interdittive per Autostrade e Spea : La Guardia di Finanza sta eseguendo un'ordinanza firmata dal gip di Genova: si tratta del fascicolo parallelo a quella sul crollo di viadotto Polcevera, che ha messo nel mirino i controlli "ammorbiditi" su altri viadotti dopo la tragedia del 14 agosto 2018

ponte Morandi - nove arresti : “Falsi report sulle condizioni dei viadotti di Autostrade” : nove misure cautelari nell’ambito dell’inchiesta bis riguardante i report “ammorbiditi” sulle condizioni dei viadotti gestiti da Autostrade. La Guardia di finanza di Genova sta eseguendo le misure firmate dal Gip Angela Nutini, chieste dal pubblico ministero Walter Cotugno. Eseguite anche misure interdittive. L’inchiesta bis era partita dopo il crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, e aveva portato all’iscrizione nel ...

SCUOLA/ Ricominciare : si può solo se la nostra ferita è un ponte verso gli altri : Prima un'estraneità, poi un incontro. E lo sguardo cambia. Nell'allievo e nel maestro, in "Zebra" e Wilson. Una rilettura di Chaim Potok

A14 - incidente al rientro dalle vacanze : Marisa Guidi muore sul colpo - il marito Bruno pontellini estratto vivo dopo 4 ore : Il marito, Bruno Pontellini, noto produttore di vini, guaribile in 15 giorni. Tornavano a casa dopo 20 giorni di vacanze. Una frazione di secondo, poi il buio. Un probabile colpo di sonno e la Opel Antara guidata da Bruno Pontellini, 72 anni, imprenditore di Case Bernardi, Comune di Tavullia, è uscita fuori strada ribaltandosi sul campo attiguo l’A14, all’altezza del chilometro 114, nel tratto che dal casello di Valle di Rubicone scende verso ...

Roma - 41enne trovato senza vita tra i rifiuti a ponte Mammolo : fermato un uomo di 66 anni : Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato questa mattina intorno alle ore 7:00 in zona Ponte Mammolo a Roma, alla periferia nord della Capitale, non lontano dalla stazione della metropolitana di Rebibbia. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, la vittima è un uomo di 41 anni, Valerio Tomassini, molto conosciuto in zona. A ritrovare il corpo esanime dell'uomo sarebbe stato un passante, che ha visto due gambe spuntare dai ...