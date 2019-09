Un cortometraggio per promuovere la ricerca scientifica sull’Alzheimer

Casting per un film di Movieside e per un cortometraggio : Sono ancora aperte le selezioni per la ricerca di ruoli e comparse per un film diretto da Giovanni Virgilio e prodotto da Movieside. Sono poi tuttora in corso i Casting per la realizzazione di un cortometraggio diretto da Manuel Marini e prodotto da Sinossi film. I racconti della domenica Per un film diretto dal regista Giovanni Virgilio e dal titolo I racconti della domenica, prodotto da Movieside, sono tutto aperte le selezioni per la ricerca ...

Giornata Mondiale dell’Alzheimer : un cortometraggio per promuovere la ricerca scientifica : In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, prevista per il 21 settembre, AIRALZH ONLUS – unica associazione che promuove a livello nazionale la ricerca medico scientifica sulla patologia – presenta il cortometraggio EVERYDAY. EVERY DAY racconta di Jack, un settantenne intrappolato nella sua quotidianità, che si troverà ad affrontare una difficile verità attraverso una conversazione a senso unico con la moglie Claire. Una ...

Casting per un cortometraggio da girare a Milano e per uno spettacolo musicale a Cosenza : Sono in corso le selezioni per la realizzazione di uno short film legato alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano e per uno spettacolo musicale di Portal Italiano. Uno short film Per la realizzazione di un cortometraggio di carattere didattico e collegato alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, sono in corso le selezioni per la ricerca di attrici. Le riprese verranno poi effettuate nel capoluogo lombardo. In particolare, la richiesta ...