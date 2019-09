Umbria,Verini:sorpreso parole Di Maio

"Sorprendono ledi Di" di oggi che candida la sindaca di Assisi alle regionali in, dice, commissario Pd dell'. "Da giorni in accordo col partito nazionale, attendiamo una risposta seria su una candidatura civico-sociale da tempo in campo, a prescindere dal Pd: quella di Andrea Fora. Il quale davanti a eventuali intese su profili di alto spessore, aveva dato disponibilità ad aiutare queste soluzioni. Noi lavoriamo per unire, non per dividere un campo largo che può essere vincente",conclude(Di venerdì 20 settembre 2019)